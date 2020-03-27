Karavelioğlu Group’un Acı Günü

İlhan ve İhsan Karavelioğlu'nun kardeşleri Orhan Karavelioğlu, koronavirüs sebebiyle vefat etti.

Karavelioğlu Group bünyesinde faaliyetlerine devam eden Inebolu Shipyard’ın Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karavelioğlu ve CEO’su İhsan Karavelioğlu’nun kardeşleri Orhan Karavelioğlu (79) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye’nin en büyük kapı firmalarından Okarsan’ın kurucusu olan, İnşaat Yüksek Mühendisi Orhan Karavelioğlu, Dudullu’daki fabrikasını kiraya vermiş ve emekliye ayrılmıştı.

Karaveiloğlu’nun cenazesi bu sabah toprağa verildi.

Vira Haber olarak Orhan Karavelioğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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