Gemiadamları ile İlgili Önemli Gelişme

COVID-19 salgınının sebep olduğu, gemiadamlarına ve sektöre yönelik etkileri azaltmak için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü; IMO Genel Sekreterliği'nin 17 Mart 2020 tarihli, 4204/Ek 5 sayılı genelgesiyle uyumlu olarak, 24 Haziran 2020 tarihinden önce sona eren Gamidamları Sağlık Yoklama Belgelerinin, herhangi bir başvuru veya onay almaksızın STCW Sözleşmesi, I/9 bölümüne uyumlu olarak 3 ay geçerli olmasına karar verdiğini bildirdi.

Söz konusu bu karar hakkındaki yazının Türkçesine ve İngilizcesine " https://www.hssgm.gov.tr/onlineislemler/GemiAdamiRaporuSorgula.aspx?trk=profile_certification_title " resmi web adresinden ulaşılabilmektedir.

Vira Haber