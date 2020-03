Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul Koronavirüs ve Bağışıklık Sistemi İlişkisini Değerlendirdi

Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, Koronavirüs ve bağışıklık sistemi ilişkisini değerlendiren önemli bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

Koronaya karşı hala aktif bir ilaç yok. Ancak yakalanmak için veya karşılaştığınızda yenmeniz için sağlıklı ve güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyacınız var.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ise sizin elinizde…

Şunu hatırlamakta fayda var; sadece kendi bağışıklık sistemimiz bizi bu süreçte hastalıktan koruyabilir veya ona karşı mücadelede başarılı olunabilir.

Sadece bu beklenen virüse karşı değil aynı zamanda kanser de dahil olmak üzere neredeyse tüm hastalıklar için geçerlidir.

Stres bağışıklık sisteminizi çökerten en büyük nedendir. Stres’in bağışıklık sistemimiz üzerindeki etkisi şimdiye değin hep hafife alınmıştır.

Stresin insanı nasıl hasta ettiği, stresi yaratan olayların, olguların nasıl algılandığı, bu olaylarla, olgularla insanın nasıl baş etmeye çalıştığına bağlıdır. Bazı insanlar yalnızca gündelik yaşamın akışındaki küçük değişiklikleri, bazıları ise ağır birikmiş sorumlulukları stres olarak algılıyorlar.

STRESTEN ARINMA

Strese hükmedebiliyor musunuz? Yoksa strese teslim mi oluyorsunuz?

Arınmanın en önemli öğelerinden biri de strestir. Strese karşı savaş açmadan elimiz kolumuz bağlı oturursak, ruhsal ve bedensel birçok hastalığa davetiye çıkarmış oluruz. Stresli iken almış olduğumuz besinleri sindirmekte zorlandığımız için bedenimizin asitleşmesine yardım etmiş oluruz. Bunun için bıkmadan, usanmadan stresle başa çıkmanın yollarını bulmaya çalışmamız gerekiyor.

Belli bir oranda stres yaşamak herkes için normaldir. Stresin olumlu tarafları olduğunu da unutmamamız gerekir. Ancak genel olarak stres hepimiz için önemli bir sorundur. Bu sorunla yaşamayı öğrenmek yerine ondan kurtulmak için çare aramalı ve her fırsatta, onu bir silah olarak kullanmaktan kaçınmalıyız. Strese karşı savaşmayı göze alırken, bir noktayı aklınızdan çıkarmayın. Stresin, kişiler üzerinde olumlu etkileri de vardır.

Gevşeme Bitkileri

Yatıştırıcı, gerginliği giderici ve uykuya dalma sorununa etkili olan bu bitkiler; kedi otu, oğul otu, şerbetçi otu ve lavantadır. Bu bitkiler ruhsal ve bedensel etkilere sahiptirler. Oğul otu ve lavanta her şeyden önce hoş kokuları sayesinde üzerinizde rahatlatıcı bir etki bırakacaktır.

Strese Karşı Besleyici Maddeler

Bireyler yüksek stres altındayken, beden metabolizmadan olağanüstü taleplerde bulunmaya başlar. Çeşitli besleyici maddeler, bu taleplerin karşılanmasında önemli rol oynarlar. Bunların en başında C vitamini ve magnezyum yer alır. Stres durumunda ayrıca, koruyucu E vitamini, keratin ve selenyum ihtiyacı da yükselir. Eğer yüksek sorumluluk ve stres altındaysanız 400 mg magnezyum, 500 - 3000 mg C vitamini, 100-200 mg E vitamini, 2000-4000 İÜ D Vitamini, 12-15 mg keratin ve 50-100 μg selenyum alınması direncinizi yükseltmeye yardımcı olacaktır.



Sinirleri Güçlendirme

Araştırmalar sonucunda, bir yağ çeşidi olan lesitin ile proteinlerin yapı maddesi olan glutamin aminoasidinin konsantrasyonu ve beynin performans yeteneğini güçlendirdiği bulunmuştur. Bunlar sinir iletilerinin bir yerden başka bir yere taşınmasında rol alarak, beyin ve sinir sisteminin fonksiyonlarına destek olurlar. Strese karşı faydalıdırlar. Glutamin aminoasidi öğrencilerin anlama zorluklarını gidermede yararlıdır. Beynin enerji metabolizması için B vitaminleri, özellikle B1 vitamini önemli rol oynamaktadır. B vitaminlerinin zengin doğal kaynağı ise mayalı ürünlerdir.

Ginseng kökü vücudun sorumluluk ve uyum yeteneğini güçlendirmek suretiyle, adaptasyonda etkilidir ve bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir. Ginseng kısa süreli olarak kullanılmalıdır.

Beslenme konusunda nelere dikkat etmelisiniz?

Beslenmenin, sağlıklı bir yaşamın temel direği olduğu artık bilinmektedir. Sağlıklı beslenme bireyin verim yeteneğini yükseltir. Yanlış beslenme ise pek çok hastalığa yol açar. Bu nedenle her zaman mevsime uygun olan besin maddelerini tercih ediniz. Bunlar daha lezzetli, aromalı ve daha taze ürünlerdir. Mevsimsel meyve ve sebze tüketmeyi bir alışkanlık haline getirin. Geç saatlerde yemek yemeyi bırakın. Madem dışarı çıkamıyorsunuz sağlık orucu yapın. Aç kalmak bağışlık sisteminizi güçlendirir. Günlük 10-14 saat ara koyarak sırf su için ve gıda tüketmeyin. Ayrıca daha sağlıklı ve daha ucuzdurlar.



Strese Karşı Tempolu Bedensel Aktivite

Günlük en az iki kez temiz havaya çıkın. Düzenli ve tempolu bedensel aktivite yapan kişiler strese karşı daha dayanaklıdırlar. Bunun için maraton koşucusu olmanıza da gerek yoktur. Örneğin joging, bisiklete binme, yürüyüş yapma ve yüzme gibi tempolu sporlar yaparak, strese karşı vücudunuzu daha dayanıklı hale getirebilirsiniz. Haftada en az yarım saatlik periyotlar halinde, 2- 3 seanslık aktiviteler planlamalısınız. Hangi spor dalları size daha cazip geliyorsa o spora yönelin. Sportif faaliyetlere ek olarak, belirli bazı besleyici maddeler ve şifalı bitkilerin alınması, kalp ve kan hücresinin sağlığı açısından olumlu bir etkiye sahiptir.

Stresi Azaltmak İçin Bazı Öneriler

 Çalışma gününüze limitler koyun ve bu limitlere uyun

 Gün içinde çalışmalarınıza zaman zaman ara verin ve eğer mümkünse temiz havaya çıkın

 Kısa da olsa biraz yürüyüş sinirlerinizi yatıştıracaktır

 Egzersiz yapmayı rutin bir hale getirin

 Mutlaka bedensel bir aktivite yapın. Düzenli bedensel aktivite hem işinizde daha verimli olmanıza hem de stres ile başa çıkma konusunda size yardımcı olacaktır

 Asansöre binmek yerine merdiven çıkmayı tercih edin

 Esnek olun, gerilimden ve şiddetten sakının

 Doğal yiyecekleri yemeyi bir alışkanlık haline getirin

 Rafine şeker ve kafeinli içeceklerden uzak durun

 Gerginleştiğinizi hissettiğiniz anda size huzur veren bir müzik dinleyin

 Espiri gücünüzü geliştirin

 Stresinizin nedenini ortaya çıkarmaya çalışın. Buna neden olan sorun veya sorunları belirlemedikten sonra çözüm üretmeye çalışın.

 Kokuların gücünden yararlanın. Size huzur veren doğal kokular içinde rahatlayın (Örneğin: elma, limon, vanilya)

 Gevşeme tekniklerini deneyin ve meditasyon yapın

 Cinsel yaşamınızı düzene koyun

 Gülmeyi unutmayın

 Dost ve arkadaşlarınıza içinizi dökün

 Stres ile başa çıkmak konusunda zorlandığınız an bir psikoterapiste başvurun

Kısacası bu süredeki önerilerimi sıralarsam:

• Mümkünse açık havada günde 2 kez 30 dakika yürüyün veya koşun.

• Oturduğunuz, çalıştığınız ve uyuduğunuz alanı iyice havalandırın.

• Kaliteli uyumaya özen gösterin. Bunu sağlamak için karanlık, serin ve elektronik cihazların olmadığı bir ortamda, kendi yatağınızda, her gün aynı saatte yatın ve kalkın, gün içerisinde kola- kafein tüketiminizi azaltın.

• Çoğunlukla günlük mevsimsel taze sebze ve meyveler yiyin.

• Günde 3 kez 1000 mg Vitamin C alın.

• Günlük Betaglucan; örneğin günde 2 kez Ntglucan tb veya toz alın.

• Günde 2 kez büyük bir bardak su içine 8 damla Celloxy Plus damlatıp için.

• Günlük düzenli 3-6 gr arası Omega 3 alın.

• Günlük kilo başına 40 ml su tüketin.

• Günlük 1000-3000 IU D vitamini alın.

• Gün içine yayarak Limon çayı, narenciye (Cystus) çayı yudum yudum içilmeli. Sıcak limon çayı virüslerin yayılmasını ve mukozaya yerleşmesini azaltır.

• Bağırsak flora bozukluğunuz yani sindirim ile ilgili bir sorunun varsa probiyotik desteği almanızı öneririm. NTbiotik Colostrum kap 2x2 alın.

• Homeopatik ilaçlar olan Bryonia, Eupatorium, Arsenicum albüm, Calcium carbonicum, Aconitum napellus, Gelsemium’ dan faydalanın.

Tavsiyem: Kendinizi bu süre içinde korona hakkında günde sadece bir kez bilgilendirin ve sonra tekrar olumlu düşünce ve duygulara adanın, kendinize yatırım yapın. Sosyal medyadaki her dolaşan bilgiye prim vermeyin. Güvendiğiniz bir kaynağı günde sadece bir kez bakmanız akıl sağlığınız ve stres yönetiminiz için iyi olacaktır.

Doğada yalnız egzersiz yapmak bağışıklık sisteminizi ölçülebilir şekilde iyileştirir.

Aynı şey meditasyon için de geçerlidir.

En son ne zaman iyi bir kitap okudunuz? Kitap okumakta stresi yöneten iyi yaklaşımıdır.

Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul

Kaynak: Naturel Health News