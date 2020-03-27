Tuzla Tersanesinde Yaşanan Kazayla İlgili Sevindirici Gelişme!

27 Şubat'ı 28 Şubat'a bağlayan gece Tuzla Tersanesinde karaya oturan Clavigo adlı geminin, 6 gün süren operasyon sonucu başarılı bir şekilde yüzdürülerek kurtarıldığı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Tuzla Tersanesinde meydana gelen kazada, Dede isimli bir gemiyle Clavigo isimli bir diğer gemi çatışarak, Tuzla Deniz Dibi Tarama Başmühendisliği mendireğine bindirmesi sonucu, karaya oturmuşlardı.

Olayda iskele tarafından yara alan CLAVİGO adlı gemi su almış ve sancak tarafına yatarak yarı batık bir hale dönmüştü.

CLAVİGO BAŞARILI BİR ŞEKİLDE KURTARILDI

M/V CLAVİGO, İzmir'den gelen kısa adı ISAT olan profesyonel dalgıçlardan oluşan bir ekiple 6 gün süren bir operasyonla çevreye bir olumsuzluk yaratmadan kazasız başarılı bir şekilde yüzdürülerek kurtarıldığı açıklandı.

Vira Haber