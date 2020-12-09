Çin'e Ait 4 Gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya Kara Sularına Girdi

Kamu yayıncısı NHK’nin Sahil Güvenlik 11. Bölge yetkililerine dayandırdığı habere göre, yerel saatle 10.00'a doğru yapılan ihlal sonrası Çin gemileri, tartışmalı Senkaku takımadalarından Uotsuri Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeyinde seyretti.

Güvenlik birimlerinin uyarıları sonrası, gemiler yerel saatle 11.30 gibi bölgeden ayrıldı.

NHK’ye göre bu yıl 22. kez yapılan kara suyu ihlali, 7 Kasım'dan beri ilk kez gerçekleşti.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya’nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Vira Haber