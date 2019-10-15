Çin’in ilk milli buzkıranı seferlerine başladı

Çin’in ürettiği ilk yerli buz kırıcısı olarak ön plana çıkan Xue Long 2 adlı gemi, Shenzhen kentinden harekete geçerek Antarktika’ya doğru yol aldı. 413 kişilik bir ekiple harekete geçen gemi, iklim değişikliğiyle başa çıkmak için bölgede çalışmalarını gerçekleştirecek. Xue Long 2 adlı geminin, 2020 Mart’ının sonunda geri dönmesi bekleniyor.

60 GÜN ARALIKSIZ GÖREV YAPABİLİYOR

Yapımına Aralık 2016 tarihinde başlanan Xue Long 2 gemisi 122 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğinde. 60 gün boyunca dünyanın herhangi bir bölgesinde aralıksız görev yapabilecek kapasitede olan buzkıran gemisiyle Çin’in kutuplardaki araştırma faaliyetlerine hız vereceği bildirildi.

Öncelikle kuzeydoğudaki Şangay Limanı'na kadar gidecek gemi, burada ikmal yaptıktan sonra 22 Ekim'de Pasifik Okyanusu'na açılacak.

Gemi, Çin'in Antarktika'daki Congşan Araştırma İstasyonu'na ulaştıktan sonra, kıtanın batısındaki Ross Denizi ve Amundsen Denizi'nde araştırmalar yapacak. Ardından kıtanın kuzeydoğusundaki Büyük Çin Seddi Araştırma İstasyonu'na gidecek gemi, Kozmonotlar Denizi'nde de incelemeler yürütecek.

Çin Arktik ve Antarktika İdaresi Direktörü Çin Veicia, seferin Antarktika'daki değişimlerin dünyaya etkisini anlamayı ve Çin'in kıtanın küresel yönetimine katılımını artırmayı amaçladığını vurguladı.

Finlandiya mühendislik firması Aker Arctic tarafından tasarlanan "Xue Long 2" gemisinin tamamı Çin'in batısındaki Ciangnan Tersanesi'nde inşa edildi.

Ülkenin 1993'ten beri faal olan diğer buzkıran gemisi "Xue Long (Kar Ejderi)", Ukrayna'da inşa edilmişti.

Vira Haber