ClassNK komite toplantısı Çırağan Sarayı'nda yapıldı

ClassNK Türkiye Ofisi'nin düzenlediği komite toplantısı Çırağan Sarayı'nda ClassNK üstdüzey yöneticilerinin ve denizcilik sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Yapılan Komite Toplantısında Komite Başkanlığı Yalçın Sabancı'dan Cihan Ergenç'e geçti. Komite toplantısında 2020'de IMO'nun devreye sokacağı regülasyonlarla ilgili alınacak stratejik pozisyonlar konuşulan konular arasındaydı.

Toplantının sona ermesinin ardından Çırağan Sarayı'nın bahçesinde bir kokteyl verildi, yurt dışından da çok sayıda davetlinin katıldığı organizasyon, verilen yemek ile son buldu.

ClassNK hakkında: 1899 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da kurulan gemi sınıflandırma kuruluşu ClassNK, denizde can ve mal güvenliğini ve deniz çevresinin kirlenmesinin önlenmesini sağlamaya gayret eden köklü bir kurumdur.

Vira Haber