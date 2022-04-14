Çocuk Ve Gemi Konulu Resim Yarışması

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, çocuklarımıza denizi, gemiyi ve Gemi Mühendisliği mesleğini tanıtmak, merak uyandırmak ve sevdirmek amacıyla 2007 yılından itibaren her yıl geleneksel olarak ilkokullar arasında «Çocuk ve Gemi» konulu resim yarışmasını düzenlemektedir.



İlkokul öğrencileri, https://www.gmo.org.tr/ekayit/ adresinde yer alan başvuru formunu doldurup, yaptıkları resmin görselini yükleyerek katılım sağlayabilecekler.



1., 2. Sınıf öğrencileri 1. Kategori,

3., 4. Sınıf öğrencileri ise 2. Kategoride değerlendirilecektir.

Her iki kategoride dereceye giren ilk üç öğrenciye YAZ ATÖLYESİ hediye edilecektir. Yaz Atölyesi 5 gün sürecek ve 15 saatten oluşan eğitim paketidir.

Her iki kategoride 4. ve 5. olan öğrencilere @ATÖLYE VİZYON”un ATÖLYELERİNDEN hediye edilecektir. Atölye eğitimleri 8 saatten oluşan eğitim paketidir.

Kazanan öğrenciler https://www.atolyevizyon.com/ adresinden katılmak istedikleri Atölyeyi kendileri seçebilme şansına sahip olacaklar.

Yarışmaya katılan ve eserleri sergilenmeye değer 40 eser sahibi öğrenciye ise ”resim defteri, boya kalemi, MEB onaylı kitaptan oluşan hediye kiti gönderilecektir.”

Başvuru koşulları ve resimlerde aranacak kriterler için www.gmo.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Son Katılım Tarihi 21 Nisan 2022