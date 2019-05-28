CSP Abu Dabi dünyanın en büyük gemisini aldı

CSP Abu Dabi Terminali, COSCO SHIPPING SOLAR ve PISCES isimli gemileri satın alarak konumunu güçlendirdi. Abu Dabi Limanı CEO'su Kaptan Mohamed Juma Al Shamisi, gemilerin gelişinin bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Khalifa Limanı'ndaki CSP Abu Dabi Terminali, bir aydan daha kısa bir sürede dünyanın en büyük mega gemilerinden ikisini aldı. Abu Dabi'nin küresel bir denizcilik merkezi olarak konumunu güçlendirdi.

COSCO SHIPPING SOLAR ve PISCES isimli gemiler, 20 Nisan 2019'da deneme operasyonlarına başladığından bu yana CSP Abu Dabi Terminali'nden geçen üçüncü ve dördüncü ana hat gemileri olarak hizmet verecekler.

21.000 TEU'luk kapasitesiyle 25 Mayıs'ta limana gelen SOLAR, Khalifa Limanı'ndaki en büyük gemi olarak dikkat çekiyor. 20.000 TEU'luk kapasiteli PISCES ise, limana 5 Mayıs'ta çağrıldı.

Yolculuklarına Çin'deki Qingdao'dan başlayan gemilerin gelişi, Abu Dabi'nin Çin'deki Kemer ve Yol Girişimi boyunca büyük bir ticaret merkezi olma konumunu vurguluyor. CSP Abu Dabi Terminali, Çin'in COSCO Denizcilik Limanları, CSP tarafından Abu Dabi Limanları ortaklığıyla inşa edildi ve işletildi.

Abu Dabi Limanı CEO'su Kaptan Mohamed Juma Al Shamisi, "COSCO SHIPPING SOLAR ve PISCES'in gelişi Abu Dabi Limanı ve ortağı CSP için bir kilometre taşıdır. Büyümemizi yalnızca bir Bölgedeki merkez limanı değil, aynı zamanda Orta Doğu'daki COSCO ağının kalbi olarak konumumuzu belirledik" dedi.

Abu Dabi Limanı, Emirlik'inin ticari ve topluluk limanlarının yanı sıra Khalifa Organize Sanayi Bölgesi (KIZAD)'ın işletmecisi ve yöneticisi. Aralık ayında hizmete giren CSP Abu Dabi Terminali, Khalifa Limanı'nı CSP'nin dünya çapındaki 37 limanda 285 rıhtım alan küresel terminal portföyüne bağlı.

CSP Abu Dabi Terminali, Abu Dabi Limanları ve COSCO SHIPPING Limanları arasında 35 yıllık bir anlaşma yapılmıştı. Son durumda Abu Dabi Limanları tarafından denizcilik sektörünün güçlendirilmesi ve ekonomik çeşitliliğin artırılmasına yönelik 5 yıllık bir stratejinin bir parçasını oluşturuyor.

Abu Dabi Ekonomik Vizyonu 2030 ile uyumlu olan strateji, bölgesel ticareti artırmayı ve doğrudan yabancı yatırımları çekmeyi hedefliyor.

Abu Dabi Limanı, Khalifa Limanı'ndaki kapasiteyi mevcut 5 milyon TEU'dan 9.1 milyon TEU'ya çıkaracak ve ayrıca Terminal 1'deki kapasiteyi 5 milyon TEU'ya yükseltmeyi de içerecek şekilde artıracak bir yatırım ayırdı.

Vira Haber