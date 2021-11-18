Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanya ile daha büyük uçak gemisi yapmak istiyoruz"

Basın toplantısı esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan; uçak gemisi, İHA, SİHA ve AKINCI TİHA konularında iki ülkenin birlikte atabileceği adımlar olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

“İlk uçak gemimiz aslında büyük ölçekli değil, büyük ölçekliyi de şimdi bundan sonra yapacağız. Bu konuda zaten değerli dostumla mutabıkız. İnşallah büyük bir uçak gemisini mevcut şu andaki uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz ve belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak” diye konuştu.

TCG ANADOLU- HÜRJET

İspanya Hükûmet Başkanı Pedro Sanchez ile bu konuları konuştuklarını ve adımları atacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savunma sanayiinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var. İHA, SİHA, Akıncı gibi bu konularda da birçok adımları atabilme şansımız var. İspanya’nın kendi ürünlerini yine aynı şekilde.

Türkiye ve İspanya’nın, Avrupa’nın doğu ve batı ucunda Avrupa güvenliğini ve refahının çözüm taşı olarak stratejik konuma haiz iki NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İspanya 2015’ten bu yana Türkiye’de konuşlu Patriot Sistemleri ile ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir.

Patriot Almanya

Maalesef yine birçok Avrupa ülkesi buradaki Patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır. Bu vesileyle İspanyol dostlarımıza bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İspanya’nın bu tutumunun diğer bazı müttefiklerce de örnek alınmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle savunma sanayii alanında İspanya ile birçok ortak proje yürütüyoruz. Ülkelerimizin potansiyelini göz önünde bulundurarak bu alandaki iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi özellikle arzu ediyoruz.

İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz ama biz inşallah şimdi bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz” dedi.

Vira Haber