Ekonomi Gazetecileri Derneği’nden iklim değişikliği toplantısı

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın destekleriyle iklim değişikliğinin sonuçlarını konu alan bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen gibi isimlerin katıldığı toplantıda, EGD üyeleri, bilim insanları, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri fikir alışverişinde bulundu.

Açılış konuşmasını yapan Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, iklim değişikliğinin bütün dünya için olduğu gibi ülkemiz için de yakıcı bir mesele olduğunu ve gazetecilerin bu konuya daha fazla eğilmesi gerektiğini ifade etti. Dünyadaki altı iç denizden birisi olan Marmara Denizi'nin ülkemiz için büyük bir zenginlik olduğunu dile getiren Toprak, Marmara Denizi'nin müsilaj ve kirlilikten korunması için harekete geçilmesi gerektiğini, gazetecilerin bu konuda sorumluluk alacağını söyledi.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Oral Erdoğan, AB’nin ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün iklim değişikliği ile mücadeleye verdikleri öneme ve bu doğrultuda aldıkları kararlara dikkat çekti. AB’nin 2050 yılına kadar Avrupa’yı karbon nötr bir kıta haline getirme hedefinde olduğunu belirten Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Yeşil mutabakatın önemli bir parçası olan sürdürülebilir ve akıllı ulaştırma stratejisi Aralık 2020’de yayınlanmış, bu stratejide 2050 yılında ulaştırma kaynaklı sera gazları emisyonlarının 2009 yılına göre %90 azaltılması hedeflenmiştir. Ayrıca mevcut gemilerin enerji verimliliğinin arttırılması, 2030 yılında sıfır emisyonlu gemilerin üretilmeye başlanması, Akdeniz’in ECA ilan edilmesi de yer almıştır.”

Kirleten öder prensibi

AB’nin kirleten öder prensibiyle, karbon salınımına göre vergilendirme uygulamasına geçmeyi planladığını belirten Erdoğan, “Yeşil Mutabakat ile AB komisyonu emisyon sınırlarının 10 yıllık süre içinde sıfırlanmasını ve kirleten öder prensibi ile karbon salınımı yapan kuruluşların serbest piyasada satılacak ETS karbon kredisi almasını önermektedir. AB ülkelerinin parlamentolarında onaylamalarından sonra sistem devreye girecektir. AB Yeşil Mutabakat kapsamında ilk defa denizciliği ETS sistemine dahil etmeyi de gündemine almıştır. Normalde sadece AB sınırları içerisinde uygulanan ETS'ye AB limanlarına gelen, AB limanlarından ayrılan veya AB limanları arasındaki seferlerde 5000 GT'dan büyük gemilerin ETS'ye uyması hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 2018 yılında sera gazlar ön stratejisini belirlediği hatırlatan Erdoğan, bu doğrultuda örgütün hedeflerini şöyle özetledi: “2030 yılında bir ton yük kapasitesinin 1 mil taşınması için karbon emisyonlarının 2008 yılına göre % 40 azaltılması, 2050 yılında % 70 azaltılması için çaba gösterilmesi; 2050 yılında Denizcilik sektörünün toplam sera gazları emisyonlarının 2008 yılına göre %50 azaltılması olarak belirlenmiştir. Bu hedefler 2023-2026 yılları arasında gözden geçirilecek olup, üye devletlerin ve denizcilik sektör kuruluşlarının açıklamaları 2050 yılı için karbon nötr hedefinin kabul edilmesinin büyük olasılık olduğunu göstermektedir.”

Müsilaj konusunda Marmara Denizi’ne özel bir bütçe ayrılmalı

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın Marmara Denizi için bir tehlike olmaktan çıkmadığını, dipte bekler halde bulunan müsilajın önümüzdeki aylarda yeniden yüzeye çıkabileceğini belirtti. Müsilajın Marmara Denizi’nden tamamen temizlenmesi ve bir daha tehlike arz etmemesi için devlete ve kamu kurumlarına çok önemli rol düştüğünü vurgulayan Sarı, devletin Marmara Denizi için özel bir bütçe ayırması gerektiğini söyledi. Marmara Denizi’nin geleceği ve müsilaj tehlikesi ile ilgili kamuoyunun bilinçlendirilmesinin çok büyük bir önem taşıdığını söyleyen Sarı, bu konuda gazetecilere büyük bir iş düştüğünü de belirtti.

Etkinliğin sonunda EGD tarafından iklim değişikliği ile ilgili çalışmaları nedeniyle gazetecilere, bilim insanlarına ve STK temsilcilerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Vira Haber