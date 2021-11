LNG taşıma maliyetleri Asya’da rekora yükseldi

Spark Commodities’in verilerine göre, Avustralya’dan Japonya’ya süper dondurulmuş yakıt yükü taşınması için gemi maliyeti Salı günü itibarıyla günlük 316 bin 750 dolar seviyesine yükseldi. Bu, iki ay öncesine göre beş kat fazla bir maliyeti işaret ediyor. Bu fiyat, Ocak ayında Kuzeydoğu Asya’daki soğuk hava dalgası sırasında görülen zirvenin de üzerinde gerçekleşti.

Navlun oranlarındaki bu sıçrama, tüketimin zirve yaptığı kış dönemi yaklaşırken gerçekleşti ve bu durum, Asyalı alıcılar arasında, normalden daha soğuk hava koşullarının maliyet üzerindeki etkilerinin gemi kıtlığı ile daha da büyüyebileceği ve bunun da elektrik enerjisi maliyetlerini daha da artırabileceği endişelerini güçlendiriyor.

Asya gösterge LNG fiyatları şimdilerde İngiliz ısı birimi (BTU) başına yaklaşık 35 dolar civarında seyrediyor. Bu fiyat, Ekim başındaki zirve olan 56 doların altında, ancak geçen kış görülen zirvenin üzerinde.

Atlantic Gulf and Pacific Company of Manila Inc. CEO’su Joseph Sigelman, “Asya’da son zamanlarda ABD LNG’si için daha fazla talep var, ancak bu aynı zamanda LNG’yi Pasifik’e getirmek için daha fazla gemi talebi anlamına geliyor. Gemiler için durum kış döneminin kalan kısmında sıkışık olmaya devam edecek” dedi.

