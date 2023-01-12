Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sıfır Emisyon Mesajı

Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarını planlamak üzere düzenli olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantıları yaptıklarını hatırlatarak, ülkenin teknoloji ve bilim alanında geldiği seviyeyi kurul bünyesinde yürütülen çalışmalar sayesinde olduğunu ifade etti. Erdoğan, nitelikli araştırma-geliştirme kaynağı, elektronik devlet projesi, üstün yetenekli bireylerin eğitimi, enerji teknolojileri, medikal, bioteknoloji ve ulusal yenilik gibi alanlarda iftihar verici neticeler elde edildiğine dikkat çekti.

“Kendi programımıza bağlı kalacağız”

Türkiye Yüzyılı'na bilim ve teknolojide kat edilen mesafe sayesinde güçlü bir giriş yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi gözümüzü 2053'e diktik. Yavaş yavaş hedeflerini oluşturmaya başladığımız 2053 vizyonumuzu dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de yakından ilgilendiren yeşil kalkınma atılımlarının etrafında şekillendiriyoruz. Yeşil kalkınma omurgası üzerinde inşa ettiğimiz 2053 vizyonumuzu da tıpkı bugünkü başarılarımız gibi yine bilim ve teknolojinin rehberliğinde hayata geçireceğiz. Hedefimiz 2053'te Paris İklim Anlaşması ile taahhüt ettiğimiz net sıfır emisyonuna ulaşmaktır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansının son toplantısında ele alınan planın ilk maddesinin bilim ve aciliyet başlığı taşıması bu bakımdan önemlidir. Dünyadaki gelişmeler her ne kadar tüm taraflar için Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşmayı zorlaştırıyor olsa da biz kendi programımıza bağlı kalacağız. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Batı'nın kendilerinin dahi uymadığı şartları bize dayatma konusundaki maharetlerini yaşadığımız tecrübelerle gayet yakından biliyoruz. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nin şimdiden bu doğrultuda yasal düzenlemeler yapmaya başladığını da görüyoruz. Bunun için biz kaynaklarımızı etkin kullanarak araştırma-geliştirme ve yenilik faaliyetlerini destekleyerek 2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Deneyimi olan kurumlarımızı etkin şekilde değerlendireceğiz”

Yürütülen çalışmalarda önceki dönemde olduğu gibi kurumlar arasındaki koordinasyonu, iş birliğini ve dayanışmayı güçlü tutacaklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Artık bunun için çok daha fazla imkana ve araca sahibiz. Bakanlıklarımızın her biri kendi sorumluluk alanlarına uygun şekilde ihtiyaçlarına göre çağrılara çıkıyor, destek programları uyguluyor. Enerjiden tarıma, sağlıktan ulaştırmaya her alanda yürütülen bu çalışmaları elbette kıymetli buluyoruz. Ancak yeşil kalkınma gibi iddialı bir başlıkta mesafe kat etmek için tüm bu çağrı ve desteklerin ortak bir bilim ve teknoloji politikası çerçevesinde yürütülmesi şart. Önümüzdeki dönemde TÜBİTAK başta olmak üzere bu konuda ciddi birikimi ve deneyimi olan kurumlarımızı etkin şekilde değerlendireceğiz. Hedef 2053 Net Sıfır Emisyonu Programı bu çerçevede yürütülecek araştırma-geliştirme ve yenilik atılımlarını bizzat takip edeceğiz. Kurulumuzun da Bakanlıklarımızdan üniversitelerimize, özel sektörlerimizden uluslararası iş birliklerine kadar geniş bir istişare ağı ile bu milli hedefimize en üst düzeyde katkı sunmasını sağlayacağız. Bilim ve teknolojinin ekonomimize sağladığı yüksek katma değerin artarak sürmesini ancak bu şekilde temin edebiliriz.”

Vira Haber