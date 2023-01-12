GİSBİR Dış İlişkiler Komisyonu Ekol Denizcilik'te Öğrencilerle Buluştu

Kurulduğu 1997 yılından bu yana tecrübesi ve çağın ihtiyaçlarına uygun teknolojik altyapısı ile Türk denizcilik sektörü için yetişmiş personel eğitmeye devam eden Ekol Denizcilik Eğitim Kurumu, GİSBİR Dış İlişkiler Komisyonunun Ocak 2023 Ayı toplantısına ev sahipliği yaparak gemi inşa sektörünün önde gelen isimlerini genç öğrencileri ile buluşturdu.

Ekol Denizcilik Fahrettin Küçükşahin Konferans Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya GİSBİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Sayın Nurettin Çalışkan, Ekol Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı ve GİSBİR Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Sayın Abdülvahit Şimşek ile Türk Loydu Dış İlişkiler Bölümü Müdürü Sayın Mehmet Avcı ve Komisyon Üyesi Sayın Ahmet ŞAMLIOĞLU ‘nun yanı sıra Ekol Denizcilik Eğitim Kurumu öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Ekol Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdülvahit Şimşek’in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada GİSBİR ve faaliyetlerini açıklayan sunuma ilaveten komisyon başkanı ve üyeleri de açıklamalarda bulundular. Bu bağlamda öğrenciler de staj ve gemi inşa sektörü ile ilgili akıllarındaki soruları uzmanlara sordu.

Buluşmada öğrencilere seslenen Sayın Nurettin Çalışkan;” GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kıran’ın vizyonuyla Dış İlişkiler Komisyonu olarak yurtdışında sektörümüzü en geniş ve etkili şekilde temsil ediyoruz. Siz gençlere en büyük tavsiyem vizyonunuzu daima geniş tutun ve yabancı dilinizi kariyerinize başlamadan önce iyi seviyelere getirin” ifadelerini kullandı. Sayın ÇALIŞKAN kendi deneyimlerini de ilave ederek öğrencilere meslek yaşantılarında iş ayrımı yapmamalarını, yaptıkları işte en iyi olmayı hedeflemelerini, dünyayı yaşayıp görmelerini ve sonrasında tüm donanımlara sahip olarak ülkemize dönmelerini, bilgi, beceri ve tecrübelerini burada kullanmalarını öğütledi.

Sayın Abdülvahit Şimşek ise öğrencilere hitaben “Sizlerin vizyonunuzun gelişmesi ve daha doğru hedeflere yönelmeniz için okulumuzda bu tür etkinlikler artarak devam edecek. Sizlerden beklentilerimiz büyük. Yaşamakta olduğumuz Ukrayna-Rusya Savaşı tüm olumsuzluklarına karşın Türk Gemiadamları için yeni fırsatlar yaratmıştır. Bugün dünyanın her yerinde çalışkanlığı, azmi ve yaratıcılığı ile takdir gören Türk gemiadamına büyük bir ihtiyaç var. Sektörde belli bir yere gelmek için 50-60 bin civarında olan aktif gemiadamı sayımızın 250 bin civarına çıkması bir zorunluluktur. Bu camianın bir bireyi olarak dünya genelinde görev yapabilmek üzere siz de ingilizcenizi geliştirin, bilgi ve çalışkanlığınız ile fark yaratmaya çalışın. Kendinizi kesinlikle kısıtlamayın unutmayın ki gemide veya karada yani sektörün her yerinde sizler gibi yetişmiş bireylere büyük ihtiyaç var“ şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Türk Loydu Dış İlişkiler Bölümü Müdürü Sayın Mehmet Avcı denizcilik sektörümüzün gemi inşa sektörü ile beraber dengeli ve planlı bir şekilde büyümekte olduğunu, dünya çapında kabul görmek için standardizasyon ve kuralların oluşturularak mutlak surette uygulanması gerektiğini söyledi. Bu ihtiyaca cevap vermek üzere teşkil edilen Türk Loydu’nun gerek sivil gerekse askeri gemilerimizin klaslanmasında otorite olarak görev yaptığını ve dünya çapında kabul görmeye başladığını ifade etti. Burada da yabancı dile hakim yüksek mesleki donanıma sahip personel ihtiyacının bulunduğu ve öğrencilerimizin meslek hayatlarının bir bölümünde Türk Loydu’nda da görev yapabileceklerini açıkladı.

Soru cevap periyodunun sonrasında Ekol Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdülvahit Şimşek GİSBİR Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Sayın Nurettin Çalışkan’a günün anısına plaket takdim etti ve hatıra fotoğrafı çekildi.