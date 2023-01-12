KOSDER Üyeleri Kahvaltıda Buluştu

Üye Buluşmaları kapsamında Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de gerçekleştirilen etkinlikte; Nişantaşı Üniversitesi Ekonomi ve Finans Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Tuğberk Çitilci, Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker, Navis Danışmanlık Koordinatörü Engin Koçak ve Bridge Denizcilik'ten Şendoğan Göksu panelist olarak yer alırken panelin moderatörlüğünü de KOSDER Akademi'den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Özcan üstlendi.

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, üyelere katılımlarından dolayı teşekkürlerini ileterek, KOSDER’in attığı her adımın, ortaya koyduğu her çalışmanın ve gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin başlıca mimarının KOSDER üyeleri olduğunu vurguladı.

Denizci sivil toplum kuruluşu olmanın yüklediği sorumlulukları KOSDER üyeleriyle birlikte dayanışma içerisinde en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Kalkavan Sesel, daima daha iyiyi ve daha güzeli hedeflediklerini kaydetti.

Koster taşımacılığının sadece bir sektörel faaliyet alanı olmanın ötesinde Türk ve dünya ekonomisinin en önemli değerleri arasında yer aldığını dile getiren Sesel, sözlerini şöyle sürdürdü:” KOSDER olarak temsil ettiğimiz koster armatör ve işletmecilerinin sorunlarına çözüm bulmaya, koster taşımacılığına katma değer sağlamaya, bunu yaparken de gelişerek, faydalı çalışmalara imza atmaya çalışarak, yol haritamızı çizmeye gayret gösteriyoruz. Özellikle; Derneğimizin sektörel bilgi kaynağı olan KOSDER Akademi’nin çatısı altında gerçekleştirdiğimiz söyleşi ve eğitimler aracılığıyla; denizcilerimizin ve geleceğin denizcileri olan öğrencilerimizin en doğru ve en güncel bilgiye ulaşmalarına imkân tanıyoruz.”

Panelistlere teşekkürlerini sunan Başkan Pınar Kalkavan Sesel,” Küresel ekonominin ve denizciliğimizin başlıca gündem maddelerinin ele alınacağı panelimizle alanında uzman konuşmacılarımızın 2023’e dair değerlendirmelerini ve öngörülerini dinleyeceğiz. Kendilerinin aktaracakları değerli bilgilerin; ‘denizlerde ışığımız ve başarıya giden yolda da yardımcımız’ olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından organizasyonun panel bölümüne geçildi. Panelde ilk olarak Dr. Öğretim Üyesi Tuğberk Çitilci, küresel ekonomide 2023 beklentileri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Panelin ikinci konuşmacısı olan Navis Danışmanlık Koordinatörü Engin Koçak, koster navlun piyasalarına ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Bridge Denizcilik’ten Şendoğan Göksu da panelin diğer bir başlığını oluşturan gemi alım-satım piyasaları hakkında KOSDER üyelerini bilgilendirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte denizcilik endüstrisinin gündeminden düşmeyen deniz sigortaları konusu da panelde ele alındı. Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker deniz sigortalarındaki son gelişmelere ve sigortalar açısından 2023’te armatör ve işletmecileri nelerin beklediğine dair önemli bilgiler verdi.

Katılımcıların panelistlere sorularını ilettikleri ve aynı zamanda interaktif bir şekilde gerçekleştirilen panelde son olarak, Koster Yenileme Projesi’ne ilişkin Uzak Yol Kaptan Can Kıygı bir bilgilendirme sunumu yaptı.

Etkinlik sonunda her ayın yapılan ve bu ay da 17. gerçekleştirilen Koster Navlun Piyasaları ve Güncel Gelişmeler programının daimi konuğu Engin Koçak’a katkılarından ötürü KOSDER Akademi’den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Özcan tarafından bir teşekkür plaketi takdim edildi.