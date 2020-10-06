D-Marin, Dubai Harbour Marina’da İlk Konuklarını Ağırladı

Doğu Akdeniz’in en büyük marina zincirlerinden biri olan D-Marin, Dubai’yi lüks yatlar tarafından tercih edilen uluslararası bir destinasyona dönüştürmek, Körfez bölgesinde yer alan marinaların gelişimi ve yönetimi konusunda artan talebi karşılamak ve Dubai'de bölgesel bir merkez yaratmak amacıyla hizmet veriyor. Dubai Harbour Marina, genel kullanıma açılmadan önce marinanın hizmetlerini ve tesislerini ilk kez deneyimlemesi için Emirates merkezli yat üreticisi Gulf Craft’ı ağırladı. Üç güverteli Majesty 120 süper yat ve yeni nesil Oryx 379, Dubai Harbour Marina'ya yanaşarak resmi giriş yapan ilk tekneler oldu.

Marinacılığın Ortadoğu'daki en sofistike temsilcisi Dubai Harbour Marina, dünyanın en zengin rıhtım çeşitliliğini içermek üzere iki aşamada açılacak ve 160 metreye kadar olan teknelere hizmet veren 1.100 bağlama kapasitesi sunacak. Lüks marina grubu D-Marin Dubai tarafından işletilen Marina, özel olarak seçilmiş restoranlar, birinci sınıf mürettebatı, bağımsız yakıt pompaları, mürettebat tesisi, helikopter pisti ve daha birçok hizmeti içeren bir yatçılık merkezi olacak.

Dubai'nin kalbinde, Bluewaters Adası ile Palm Jumeirah arasındaki hareketli bölgede yer alan ve entegre altyapısı 20 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Dubai Harbour, seçkin perakende satış noktaları, restoranlar, kafeler, lüks rezidanslar ve otellere ev sahipliği yapacak.

D-Marin Dubai Genel Müdürü ve Dubai Harbour Marina İşletmecisi Selçuk Balcı konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Dubai Harbour Marina'nın ilk teknelerini ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. Stratejik bir lojistik lokasyona ihtiyaç duyan yat sahiplerine, kaptanlara ve denizcilik işletmelerine hizmet verecek olan Marina, Dubai'nin modern bir denizcilik üssü olarak statüsünü güçlendirecek. Marinanın kapsamlı tesisleri ve birinci sınıf hizmetleriyle, Orta Doğu'daki en büyük denizcilik dinlenme destinasyonunu işletmeyi dört gözle bekliyoruz.”

Gulf Craft'ta İcra Kurulu Başkanı Abeer Alshaali ise “Dubai’nin merakla beklenen simgesi Dubai Limanı’nın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Yakın zamanda denize indirdiğimiz süper yat Majesty 120’yi ve Oryx 379 sport kruvazörümüzü marinaya bağlama konusundaki olağanüstü deneyimimiz, bu adımın Emirates sahiline olağanüstü bir katkı sağlayacağına olan güvenimizi pekiştirdi. Dubai, sürekli büyüyen ziyaretçi listesine tekne meraklılarını ekledikçe ve BAE'de üretilen lüks yatların ne kadar başarılı olduğunu vurguladıkça, Dubai Harbour turizmde ve yatçılıkta daha fazla ekonomik büyümenin yolunu açacak” dedi.

Vira Haber