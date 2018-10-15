D-Marin, Dünya Marinalar Konferansı ana sponsoru

Doğu Akdeniz’in en büyük marina zincirlerinden biri olan D-Marin, ICOMIA Dünya Marinalar Konferansı (IWMC) 2018’in ana sponsorlarından birisi oldu. 25 – 27 Ekim tarihleri arasında Atina’da gerçekleştirilecek akademi, iş ve politika dünyasından 400'den fazla delegenin katılacağı konferansın ilk gece özel kutlama resepsiyonunu da D-Marin organize edecek.

ICOMIA World Marina Konferansı 2018 (IWMC 2018)’de, marina sektörünün küresel bir bakış açısıyla karşı karşıya olduğu tüm kritik konuların üstesinden gelmeyi ve sektörün şu anına ve geleceğine ışık tutacak konuları ele almayı amaçlıyor. Katılımcıların “Marinalar için çapraz deniz sorunları/Kolektif kalkınma ve büyüme için zemin hazırlama’’ başlığı altında fikir alışverişinde bulunmaları beklenen konferansın açılışını Antik Yunan ve modern teknolojiler arasındaki uçuruma köprü kuran Atina Ulusal Teknik Üniversitesi Profesörü Theodosis Tassios yapacak.

Enerjiyi verimli kullanma teknolojilerindeki araştırmalar ve özellikle, erimiş metal pillerle elektrik depolamanın da tartışılacağı konferansta JMK Antroposentrik Kurumsal Eğitim ve İnsan Gelişimi CEO'su John Kalogerakis'in “Antroposentrik Yol Eğitim Eğitim Merkezleri” adlı özel bir raporu da sunulacak. D- Marin’in standının da bulunacağı konferansta katılımcılar ayrıca, Amerika, Asya, Avustralya, Akdeniz, MENA ve Rusya pazarlarına vurgu yaparak, dünyanın marina pazarları hakkındaki ayrıntılı incelemelerini de paylaşacaklar.

Yunanistan’ın marina sektöründen gelen uzmanlar, mevcut ana kıyı ve marina projelerini sergileyecek ve marinalardaki Yunan imtiyaz modelini tartışacaklar. Elektrikli teknedeki itici güç, güneş iskeleleri, yüzen evler ve yüzer altyapı konularında uzmanlıklarını sunacak konuşmacıların yanı sıra limanlarda ve marinalarda güvenlik sorunları, petrol kirliliği kriz yönetimi ve marina pazarlamanın en iyi uygulamaları ile ilgili bilgiler de paylaşılacak. Süper yat kiralamalarının uluslararası büyümesini ve botla sahip olmadaki değişimin yönetilmesi konularına ek olarak, ICOMIA en son politika belgelerini sunacak, Çevre Kılavuzu'nu tanıtacak ve yat limanlarını etkileyen yeni uluslararası kılavuzlar ve limanlar için ISO düzenlemeleri gibi marinaları etkileyen küresel konuları da gündeme getirecek.

Sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek ve bu değişimin parçası olmak isteyen marina sahipleri, operatörler, geliştiriciler, danışmanlar, ekipman üreticileri ve servis sağlayıcılar için dizayn edilen konferansın son gününde konuklar Atina tarihini keşfe çıkacaklar.

Vira Haber