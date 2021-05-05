D-Marin'de Oliver Dörschuck Dönemi Başlıyor

D-Marin Yönetim Kurulu, Oliver Dörschuck’un 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla CEO’luk görevine atandığını duyurdu.

Otelcilik, tatil ve turizm sektörlerinde engin deneyime sahip olan ve üstün performansıyla öne çıkan Oliver Dörschuck’un D-Marin’e değer katarak büyümesine ivme kazandıracağına, marina ve yatçılık faaliyetlerinde yeni standartlar belirlemesine ve müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunmasına katkıda bulunacağına inanıldığı kaydedildi.

Oliver Dörschuck, D-Marin’e katılmadan önce havalimanları, tren istasyonları ve otoyol servis noktaları gibi seyahat lokasyonlarında restoranlar geliştiren ve işleten SSP Group bünyesinde görev yaptı.

Continental Europe’un CEO’su olduğu dönemde yenilikçi ve verimli hizmetler ve yiyecek-içecek konseptleri geliştirerek pazarın üstünde büyüme performansı elde etmenin yanı sıra pek çok ihale kazanmak, rakipleri satın almak ve entegre etmek gibi başarılara imza attı.

SSP öncesinde 14 yıl TUI Group’ta çalışan Oliver Dörschuck, üst düzey pozisyonlarda görev aldı. Bunlar arasında en uzunu, Almanya, Avusturya, İsviçre ve Polonya’dan sorumlu Operasyon Direktörlüğü (COO) oldu. Şirket, Dörschuck’un liderliğinde dijital araçlardan yararlanarak müşteri yolculuğunun her adımına değer katacak TUI Müşteri Deneyimi projesini başlattı.

Oliver Dörschuck’un bu alandaki engin deneyimi ile D-Marin’i de ileriye taşımasının beklendiği ifade edildi.

Akdeniz bölgesinde çeşitli otel markaları yaratan ve lanse eden Oliver Dörschuck, özellikle getiri yönetimi alanındaki yetkinliğiyle biliniyor.

Bu atama, D-Marin’in sürekli büyüyen marina ağı genelinde müşteri deneyimini yüksek düzeyde farklılaştırmayı hedefleyen uzun vadeli stratejisine bağlılığını açık ve net bir şekilde yansıtıyor.

Halen D-Marin’in geçici CEO’luğunu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Steven Rudnitsky, CEO’luk görevini Oliver Dörschuck’a devrettikten sonra Yönetim Kurulu Başkanı olarak işini desteklemeyi sürdürecek.

Vira Haber