DADD Ralli Karadeniz Başlıyor

2018 yılında düzenlenmeye başlayan ancak pandemi nedeniyle ara verilen Ralli, 27 Haziran Pazartesi günü açılışı yapılacak olan etkinlik sonrası 1 Temmuz Kabotaj bayramında yaklaşık 20 tekneden oluşan grup ile Kıyı İstanbul Marina’dan kalkış gerçekleştirecek.

Denizlerdeyiz Sloganı İle Dadd Ralli Bu Sene Kıyı İstanbul Marina’dan Başlayıp Karadeniz’e Açılacak

DADD’ın düzenlediği rallilerin en keyiflisi olarak konuşulan DADD Ralli Karadeniz üç yıl sonra tekrar denizlere açılacak. İstanbul’dan yola çıkacak olan 20 tekne, Karadeniz kıyısı boyunca yemyeşil koyları ve limanları ziyaret edecek. Durdukları limanlarda çeşitli etkinliklere katılacak olan denizciler, iki ay sürecek ralliyi yine İstanbul’da tamamlayacak.

Türkiye’nin tanıtımı adına büyük katkı sağlayacak olan DADD Karadeniz Rallisi bir yarıştan ziyade, yazın gelişi ile birlikte denizin mavisini ve ormanları keşfetmek isteyen macera severler için bir gezi rotası oluşturuyor. Almanya, İngiltere, Yeni Zelenda, Fransa, Slovenya, Avustralya gibi ülkelerden gelen yabancı denizciler, iki ay boyunca Karadeniz, Ege, Akdeniz gibi ülkemizin tüm köşelerini tanıyacak.

Ralliye katılan yatlar Şile Limanı, Kefken BB, Ereğli Limanı, Amasra Limanı, Kurucaşile BB, İnebolu Limanı, Çaylıoğlu BB, Gerze BB, Canik BB, Fatsa BB, Kumbaşı BB, Tirebolu Limanı, Beşikdüzü BB, Faroz BB, Gündoğdu BB, Hopa Limanı, Poti Limanı, Yeniay BB, Görele BB, Sinop Limanı, Akliman, Çaylıoğlu BB, Cide BB, Zonguldak Limanı, Viaport Limanı’na uğrayacak. Ralliye 20 tekne katılacak. Denizciler uğradıkları limanlarda tarihi ve turistik bölgeleri de ziyaret edecek.

