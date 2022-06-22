İMEAK DTO Heyeti Londra’da “Deniz Taşımacılığının Geleceğini Şekillendirme” Zirvesi Katıldı

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (ICS), “Deniz Taşımacılığının Geleceğini Şekillendirme” (DTGŞ) Zirvesi, 21 Haziran 2022 Salı günü, İngiltere’nin başkenti Londra’da yapıldı.



Denizciliğin sürdürülebilir bir geleceğe geçişindeki temel meselelere yönelik ortak bir vizyon oluşturulması amacıyla düzenlenen Zirve’ye, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, beraberindeki heyetle katıldı.

Toplantıda, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Kitack Lim ile ICS Başkanı Esben Poulsson konuşma yaptılar.

Tamer Kıran ve beraberindeki heyet, Greenwich'teki Ulusal Denizcilik Müzesi'nde, 20 Haziran 2022 Pazartesi akşamı gerçekleştirilen ICS'in 100'üncü Yıl Gala Yemeğine de iştirak etti.