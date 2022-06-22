DUO CHALLENGE4SEAS Ekibi, Türkiye Rekoru Kırdı

Tolga E. Pamir ve Sevda Ersezer, Türkiye Turu Rekoru çerçevesinde Mayıs ayında Gökova kardeşlerin 13 gün 15 saat 2 dakika 58 saniyede tamamladıkları Hopa ila İskenderun Limanı arasındaki parkuru, 11 gün 20 saat 23 dakika tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Hakem kurulunun onayıyla Pamir ve Ersezer, Türkiye Turu Rekortmeni oldu.

Denizde kadınlara yönelik ön yargıları kırmak için yola çıkan Pamir ve Ersezer’in bir diğer hedefi de azalan su kaynaklarına ve bilinçsiz tüketime dikkat çekmekti. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de günde 190 litreye yakın kişi başı su tüketimi gerçekleşiyor. İkili, hedefledikleri 12 gün için yanlarına sadece 150 litre su alarak ihtiyaçlarını gidermeyi planlamıştı.

Tolga Pamir ve Sevda Ersezer’in gerçekleştirdiği parkuru aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

http://tolgapamir.geovoile.com/challenge4seas/2022/tracker/?lg=tr



Türkiye Turu Rekoru Dünya Rekorlar Listesine Alındı

WSSR (World Sailing Speed Record Council / Dünya Yelken Hız Rekoru Konseyi) tarafından tekneye yerleştirilen özel tracker ile takip edilen parkurda, Pamir ve Ersezer’in süresi kayıt altına alındı. Bu takip doğrultusunda ise rekor parkuru ve süresi, uluslararası rekorlar listesine tanımlanarak bir ilk gerçekleşmiş oldu. Pamir, “Bu organizasyonun uluslararası bir platformda tanınmasının, ülkemiz karasularında dünya yelkencilerinin katılımına ivme vereceğine inanıyorum. Bu tip rekorları takip eden ekip ve ekurilerin, böyle zorlu bir parkuru gerçekleştirmek isteyeceğine eminim” dedi.

Pamir ve Ersezer, Fransa’da açık deniz yarış ekurilerin dünya turu ve Atlantik geçişi rekorlarının danışmanlığını üstlenen Meteorolog Christian Dumard’la birlikte çalıştı.

Duo Challenge4SEAS / Türkiye Turu Rekoru Hakkında:

Yelken sporunun açık deniz branşının gelişimi, uygulaması, ülkemizi çevreleyen dört denizimizin uluslararası platformlarda daha iyi tanıtılması ve yelken sporuna ilginin artması amacıyla Tolga Pamir öncülüğünde hayata geçirilen proje, Türkiye Yelken Federasyonu’nun onayı doğrultusunda 2021’de ilk kez kayıt altına alındı.

Rekor denemesi kapsamında; Tolga E. Pamir, tek başına, sadece yelken ve rüzgar gücünü kullanarak Hopa ila İskenderun Limanı arasındaki parkuru dışarıdan hiçbir yardım almadan tamamlayan ilk sporcu oldu. Bin 500 deniz milini 16 gün 16 saat 27 dakika 31 saniye’de karaya hiç ayak basmadan tamamlayan Pamir, bu sene Sevda Ersezer ile birlikte “Duo Challenge4seas”de aynı parkuru tamamlayarak bir rekora daha imza attı.Ekibi, TÜ

Duo Challenge4SEAS Projesi’nde Tolga Pamir’e desteğe devam

Türkiye tarihinde bir kadın ve bir erkek olarak ilk defa gerçekleştirilecek bu rekor girişiminde ikiliye; MAÇKOLIK, MASOMO, ADMOST, TIRAMISU, CHANTUQUE markaları eşlik etti. Teknik malzeme konusunda MUSTO/Sportworks, NAUTIX, SAILMAKER.ORG ve Quantum Sails destek olurken denizcilik sektörü dergisi Naviga da iletişim sponsorluğunu yaptı.