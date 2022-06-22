IBIA Konferansı Başladı

Armatörler, önde gelen yakıt tedarikçileri, yakıt tüccarları, yakıt komisyoncuları ve diğer sektör paydaşlarının yer aldığı konferans İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şadan Kaptanoğlu ve Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Çevresi ve Turizm Daire Başkanı Özer Özbey’in açılış konuşmaları ile başladı.

Energy Petrol CEO’su Mustafa Muhtaroğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı 1. oturumda yeni bölgesel dinamiklerin kısa ve uzun vadeli etkileri, bunların özellikle Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz’i nasıl istikrarsızlaştırdığı tartışıldı.

Argus Medya Petrol Ürünleri Muhabiri Enes Tunagur, Maersk Petrol Ticareti Kredi Başkanı Sinan Utlu, PSTV Energy BunkerOne Taha Karakan, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç ve UNERCO CFO’su Çağatay Azaklı’nın birer konuşma gerçekleştirdiği sunum soru-cevap ardından sona erdi.

Vira Haber