"Atıksız Körfez" İçin İzmir Körfezi'nde Deniz Temizliği Yapıldı

İzmir Körfezi'nin temizlenmesi amacıyla Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürütücülüğünde başlatılan projede; deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 16 dalgıç, Pasaport İskelesi ile Konak Pier arasındaki yaklaşık 800 metrelik alanda suya daldı.

Dalgıçlar sudan çok sayıda plastik, demir ve cam atık topladı. Çıkarılan atıklar arasında bisiklet, kaykay, demir ve plastik sandalyeler, plastik kova ve kasalar, kol saati, olta, misina, cam şişeler, demir çubuk ve dubalar dikkati çekti.

Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerinden öğrenciler de kıyıda temizlik yaparak çalışmalara destek verdi.

Atıklar geri dönüşüm fabrikalarına gönderilecek

Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, gazetecilere, projenin bir farkındalık çalışması olduğunu söyledi.

Çıkarılan atıkların insan kaynaklı olduğuna dikkati çeken Görgülüarslan, şunları kaydetti:

"Yöremize gerekli özeni göstermiyoruz. Daha sağlıklı, güzel bir çevre için her bir yurttaşa çok önemli görevler düşüyor. Hepimizin yapması, yapabileceği işler çevreye saygı duymak, kirletmemek. Çocuklarımız için, daha güzel bir yarın için gerekli şeyler. Burada olta balıkçılığı yapanlardan kaynaklanan çok yoğun bir kirlilik var. Denizde popülasyonun ve çeşitliliğin arttırılmasına dönük olarak yapılan bir çalışma. Körfezdeki atıkların temizlenmesi, özellikle 'hayalet ağ' diye tabir ettiğimiz ağların toplanmasına dönük. Ama onunla beraber denizimiz içerisindeki atıkları da topluyoruz."

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çiftçi de körfezden çıkarılan atıkların geri dönüştürülerek döngüsel ekonomiye kazandırılacağını ifade etti.

Ağ ve atıkların nasıl değerlendirileceği konusunda akademisyenlerden destek aldıklarını vurgulayan Çiftçi, "Toplanan atık ve ağların tamamını geri dönüşüm fabrikalarına göndereceğiz. Bu ağlar kasa, saksı gibi ürünler olacak. Bir kısmı 3 boyutlu yazıcılarla dönüşebilir ürün olacak, bir kısmından da aktif kömür elde edilecek." dedi.

Öte yandan, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birliklerinin destek verdiği projenin 6 ay sürmesi planlandı.