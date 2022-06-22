IBIA Konferansı Devam Ediyor

2.oturum Temiz Nakliye ve Dekarbonizasyon – MARPOL Ek VI ve Yeni Düzenlemeler kapsamında belirlenen Emisyon Kontrol Alanları (ECA), IMO tarafından değerlendirilmekte olan Akdeniz ECA önerisi ve bunun bölgesel bunker endüstrisi üzerindeki bariz etkisi tartışıldı.

Moderatörlüğünü IBIA Direktörü ve IMO Temsilcisi Unni Einemo’nun yaptığı 2.oturumda Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanı Nazan Özyürek, Watson Farley ve Willams LLP Ortağı Nick Walker, Tüfekçi Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Hakan Tüfekçi ve Türkiye Gemi Mühendisleri Derneği Başkanı Yaşar Canca birer konuşma yaptı.

IMO'nun 2030 ve 2050 hedeflerine yönelik ilerleme ve muhtemel ilave düzenlemelerin değerlendirildiği oturum soru-cevap ardından sona erdi.

Vira Haber