Dalyan’ın kadın kaptanları

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan kanalı ve Köyceğiz gölünde turistik hizmet veren tekne kaptanlarından ikisi kadın, Asiye Eşkol ve Nilüfer İzci... Yeni Asır’ın haberine göre kadın kaptanlar 7 kilometrelik Dalyan kanalında seyir halindeyken tüm işleri kendileri yapıyor. Kadın kaptanların sabah başlayan mesaileri akşam saatlerine kadar devam ediyor. Kaptan Murat Çalışkan, "Dalyan kanalımızda çalışan iki bayanlarımızdan memnunuz. İşlerinde titizler. Kadınlar tekne kullanımında biz erkeklere göre daha dikkatli oluyor" dedi.

'ÖNCE ŞAŞIRIYORLAR'

Kaptan Asiye Eşkol, tekne kaptanlığına 1 yıl önce başladığını ifade ederek "Bayan olarak önce yapamam diye düşünüyordum. Ehliyetimi alınca daha çok cesaretlendim. Beş on tur eşimle beraber çalıştık. Daha sonra yalnız kaldım. Eğer heyecan olmazsa hiç sıkılmadan yapabiliyorsun. Ben buradan bütün kaptanlarımıza, Dalyan Tekne Kooperatif kaptanlarına teşekkür ediyorum. Hepsi bana çok yardımcı oldular. Kimileri babam, kimileri kardeşim oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Benim kadar onlarda emek verdiler" dedi. Kaptan Nilüfer İzci ise, Dalyan kanalında ve Köyceğiz gölünde tekne kullanmanın keyifli olduğunu belirtti.

'DENİZDE BÜYÜDÜM'

İzci, "Çocukluğumdan beri denizdeyim ve tekne kullanıyordum. Ehliyetli kaptan olarak 10 yıldır bu işi yapıyorum, işimden memnunum, gayet güzel zevkle yapıyorum. Kurallara uyduktan sonra, yolu da bildikten sonra hiçbir zorluğu yok" dedi.

Vira Haber