Damen Antalya, büyüme ivmesini artırdı

Sadece altı yıl içinde emek ve malzeme talebini artıran DSAn, iş gücünü yeni teknolojiler ve gemi inşa süreçlerinde eğiterek, Türkiye gemi inşa endüstrisine önemli katkılarda bulundu. Yerel şirketler ve kurumlar da Damen'e, yerel uzmanlıklarını ve dinamizmlerini paylaşarak ülkedeki varlığını geliştirme konusunda destek verdiler.

DSAn küresel tersaneler arasında

DSAn, Damen’in küresel tersaneler ağında önemli bir rol oynuyor. Alüminyum ve çelik tekneler inşa etmenin yanı sıra hafif, dayanıklı, düşük bakım ve yüksek hız gerektiren tekneleri mümkün kılan yüksek standartları sağlamak için hassas ve sofistike ekipmanlar gerektiren kompozit malzemelerle tekne üretimi konusunda uzman olan Damen grubunun ana üretim yeri Antalya. DSAn'a olan güveninin bir sonucu Damen tersaneye en fütüristtik ve yenilikçi gemilerinden bazılarını inşa etme görevini verdi. Bunlar arasında, hızlı mürettebat transfer gemisi 7011 ve 2611, deniz otobüsü yelpazesi, arama kurtarma tekneleri ve SeaXplorer süper yatları sayılabilir.

Bunun yanında Antalya'da bugün itibarıyla 20'den fazla gemi tipi inşa ediliyor. Bu rakam Damen Grubu içinde rakipsiz. Tersanenin sofistike lojistik sistemleri, RoPax feribotlarının ve 50 ila 75 metre uzunluğa kadar olan yat destek gemilerinin yanı sıra 10 metre uzunluğundan başlayan küçük RHIB'lerin, destek tekneleri ve hızlı borların üretimini destekliyor. Kompozit tekne ve üst yapıların kalıplar kullanılarak yapılmış olması, Damen’in tutarlı kalite ve kanıtlanmış seri üretim sağlayan gemi inşa modeline uygun. DSAn ayrıca müşteri veya görev profili gerektirdiğinde hem çelik hem de alüminyum kullanarak üretim de yapıyor.

80'den fazla gemi inşa ederek ihraç etti

Çalışmaya başlamasından sonraki altı yıl içinde DSAn, 80'den fazla gemi inşa ederek ihraç etti. İnşa oranı yıllar bazında hızla arttı. 2014 yılı içinde tersanede 15 gemi teslim edilirken, bu yıl 40'tan fazla teknenin dünyanın dört bir yanındaki görevleri için tersaneden çıkması bekleniyor. Bölge satış direktörü Boran Bekbulat, “Damen Antalya, 2013 yılında doğrudan yatırım ile kuruldu. Türkiye'de çok iyi eğitilmiş iş gücü ve harika çalışma felsefesi sayesinde faaliyetler o zamandan beri istisnasız her yıl büyüdü” dedi.

“Genel müdür olarak tersanedeki tek Hollandalı benim” diye sözlerine ekleyen Auke van der Zee, şunları kaydetti: “Damen Grubu bize bir dizi önemli projeyi emanet ettiği için mutluyuz. Dikkatli fiyatlandırmaları ve yerinde destekleri nedeniyle, mümkün olan her yerde Türk tedarikçileriyle çalışan bir Türk şirketiyiz. Şu ana kadar başardıklarımızla gurur duyuyoruz. Türkiye gemi inşa camiasının tüm unsurları ile işbirliğimizi önümüzdeki yıllarda daha da genişletmeyi hedefliyoruz.

Bu büyümeyi başarmak için Damen, tersaneye yoğun yatırım yaptı ve yapmaya devam ediyor. DSAn bugün itibarıyla Antalya bölgesindeki en büyük tersanedir. Yönetim ve destek fonksiyonlarıyla birlikte sofistike üretim hatları, doğrudan 350 yerel çalışanı (biri Hollandalı) istihdam ediyor. Toplam 35 bin metrekare üzerinde kapalı alandan oluşan altı üretim hangarına yayılmış 200 üzerinde taşeron çalışanını destekliyor. Personel, çok çeşitli meslekleri içerir ve her bir müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gemileri adapte etmeye çalışan yaklaşık 20 genç Türk mühendisini barındıran bir tasarım ve mühendislik ofisi içeriyor.”

Tersanenin kendisine ve diğer birçok insana yetenek gerektiren ve tatmin edici iş sağladığını dile getiren Efkan Özer de “Yöneticilerimiz sürekli eğitim sağlayarak bize yatırım yapıyor. Aynı zamanda çalışmak için çok güvenli bir yer. Denize indirilen ve tersaneden çıkan gemi sayısı, işimiz ne olursa olsun hepimiz için büyük bir memnuniyet ve gurur kaynağı. Her şeyden önce kendimizi bir Türk tersanesi olarak görürken aynı zamanda, bizi her yönden destekleyen bir aileye ait, çok uluslu bir şirkete sahip olduğumuzu bilmek bir istikrar ve umut kaynağıdır. Antalya'ya ve bir bütün olarak ülkemize yaptığımız katkılardan gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.

“25 tekne teslim ettik”

Öte yandan, tersane 150 ila 250 Türk firmasından mal ve hizmet satın alıyor. Bu rakam Damen Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ettikçe artacak. Yerli malzeme ve ekipman tedarikçileriyle çalışmak, daha fazla istihdam yaratan ve ekonomik faydaları daha da yaygınlaştırmanın yanı sıra beceri ve teknik bilgi transferini teşvik eden çarpan etkisi yaratıyor. Makro Gemi İnşaat'tan Fatih S. Küçük, “Damen'le beş yıldır çalışıyoruz. Bu süre zarfında, 15 ila 55 metre arasında değişen büyüklükte 25 tekne teslim ettik. Siparişlerin hacminden ve yoğun programdan dolayı kapasitemizi maksimum verimde kullanmamız gerekiyordu ve Damen bunu yapabilmemiz için bizimle birlikte çalıştı. Şimdi tüm gemi tiplerini kapsayan çalışma planları geliştiriyoruz ve tesislerimizi bu planlara dayanarak organize ediyoruz” şeklinde konuştu.

Damen'den gelen uzmanların yardımıyla, nihai ürünlerin kalitesini de artırdıklarını vurgulayan Fatih S. Küçük, “Toplam işçilik maliyetlerini düşürdük. Buna ek, uzmanlardan gelen tavsiyelerin ardından en uygun makine ve ekipmanları envanterimize ekledik. Dolayısıyla Damen'le çalışmak sadece yıllık ciromuzu ve çalışan sayımızı arttırmakla kalmadı, gelecek yıllarda çok faydalı olacak yetenek ve organizasyonlarımızı da geliştirdi” diye konuştu.

2013’te kompozit tekneler inşa etmeye başladı

DSAn, küçük, yüksek hızlı teknelerden 24 metreye varan deniz otobüslerine kadar çeşitli kompozit tekneler inşa etmeye 2013 yılında başladı. Devam eden yatırımlarla DSAn portföyünü çelik ve alüminyum teknelerle genişleterek pilot botları, hızlı mürettebat taşıma gemileri, RoPax’lar, rüzgar enerjisi çiftliği destek gemileri, arama kurtarma botları, RHIB'ler ve daha fazlasını portföyüne ekledi. Tersane ve iş ortakları için daha iyi haber ise, Damen'in sofistike yat destek gemilerinin ve SeaXplorer keşif yatlarının inşasında son zamanlarda kazandığı rol. Bu üstün gemilerin inşasında çalışmak, DSAn'da daha fazla büyüme sağlayacak ve tedarikçilerinin istihdamını ve fırsatlarını artıracak.

Grup, aynı zamanda dünyanın her yerindeki donanmalarla devriye botları, özel operasyon botları ve diğer yüksek hızlı gemiler ve daha büyük platformlar inşa etmektedir. Bu kabiliyetlerini ayrıca şu anda Antalya'da inşa ve ihraç etmek için ek yatırımlar yapıyor. Tüm bu yatırımlar ve faaliyetler, tersanenin ekonomiye ve istihdama katkısında daha fazla büyüme vaat ediyor.

Mühendislik kabiliyetine de yatırım yapıyor

Damen, yetenekli ve kaliteli iş gücünün geliştirilmesinin yanı sıra mühendislik kabiliyetine de yatırım yapıyor. Ayrıca, yerel mühendislerin teknik bilgilerini geliştiriyor. Halen DSAn'da çeşitli projelerde çalışan yaklaşık 20 genç mühendisten oluşan bir mühendislik ofisi bulunuyor. Hollanda'daki Damen, İstanbul Pendik'te Teknopark‘ta bulunan DzaynGate adlı bir tasarım ofisi ile işbirliği yapıyor. Ofis tasarım, araştırma ve geliştirme çalışmaları ile temel ve detaylı mühendislik çalışmalarıyla Damen'i destekliyor.

DSAn’ın yerel tedarikçileri destekleyerek, Antalya’ya uzun vadeli, vasıflı ve iyi ücretli işler getirdiğini anlatan Auke van der Zee, şöyle devam etti: “Türk gemi inşa sektörünün ayrılmaz bir parçası haline geldik. Uzun süredir devam eden itibarımız ve küresel satış ağımızla Damen Grubu, dünyanın her yerinden siparişler almak ve Antalya'ya ve yüksek vasıflı iş gücüne projeler vermek için iyi bir konumda bulunuyor.”

Bölge satış direktörü Boran Bekbulat ise “Damen Antalya'ya geldi ve burada bulunan bir tersaneyi devraldı. Tersane işleyişini değiştirdi, ancak çalışanları tuttu ve çok çeşitli gemiler inşa etmeye başladı. Aynı zamanda istikrar, iyi planlama ve açık fikirli bir yönetim anlayışı getirdi. İş büyüdükçe, Damen tersaneyi genişletmeye devam etti ve sonra Antalya'da ikinci bir yer aldı. Ertesi yıl başka bir tane daha, ondan sonraki yıl bir tane daha aldı” dedi.

Bekbulat, şunları kaydetti: “DSAn kompozit kullanarak inşa yapmaya başladı ve Damen grubundaki kompozit gemiler için merkez haline geldi, ancak orada da durmadı. Damen yönetimi hızlı bir şekilde alüminyum ve çelik yapılar için de aynı kalitede iş gücünü kullanabileceklerini anladı. Bugün itibarıyla gelinen noktada tersane çok sayıda kadın ve erkek çalışanı ile her yıl yerel ekonomiye katkıda bulunan çok çeşitli ve sayıda tekne inşa ediliyor. Daha da önemlisi, dünyaya iyi yönetim ve doğru yatırımla nelerin kısa zamanda başarılabileceğini, çalışanlarınıza ve ortaklarınıza güven duyarak, inisiyatiflerini kullanmaya teşvik ederek ve hata yapmalarına izin vererek, nasıl büyük başarılara yol açabileceğini göstermesi. Paydaşlarımıza saygı ve güven duyarak geleceğe güvenle bakıyoruz ve Türkiye’de harika fırsatlar görüyoruz. DSAn bunun kanıtı. Damen Antalya hem Türkiye hem de Damen için gerçek bir değer haline geldi.”

Vira Haber