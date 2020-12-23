Danimarka’da Kuzey Akım 2 Çalışmaları Yeniden Başlıyor

Danimarka sularında Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı’nın boru döşeme çalışmaları 15 Ocak'ta yeniden başlayacak.

Enerji Günlüğü'nün aktardığına göre, Danimarka Denizcilik İdaresi, Kuzey Akım 2 (Nord Stream 2) Doğal Gaz Boru Hattı’nın Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgesinde boru döşeme faaliyetlerinin 15 Ocak 2021'de yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamaya göre Kuzey Akım 2 için boru döşeme faaliyetleri Fortuna adlı gemi tarafından yürütülecek. Fortuna gemisine Rusya'nın Murman ve Baltic Researcher gemileri de yardımcı olacak.

Danimarka Enerji Ajansı, 2019 yılı Ekim ayında Rusya'nın Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı’nın Danimarka sularından geçmesine onay vermişti.

Kuzey Akım 2 ile birlikte Rusya'nın Baltık Denizi'nin altından Almanya'da doğalgaz ihracat kapasitesi ikiye katlanarak yıllık 110 milyar metreküp üzerine çıkacak. Rus doğalgazının Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıyacak ve Ukrayna, Polonya gibi doğu Avrupa ülkelerini bypass ederek transfer gelirinden edecek Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı ile yılda fazladan 55 milyar metreküp Rus gazının Almanya’ya ve Almanya üzerinden Avrupa’ya taşınması öngörülüyor.

Vira Haber