DDD’den Petrol Ofisi’ne teşekkür ziyareti

Söz konusu ziyarete DDD Yönetim Kurulu Başkanı kaptan Serdar Argıç, DDD Genel Sekreteri kaptan Turgay Aytaç ve DDD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Kaya ile iki DAKSAR gönüllüsü katıldı.

Ziyarette konuşan Petrol Ofisi Genel Müdürü Selim Şiper, denizde insan hayatını kurtararak, zorda kalan amatör denizcilere yardım etme felsefesiyle hareket eden DAKSAR’a destek vermekten gurur duyduklarını ifade etti. Verilen destek için teşekkür eden Serdar Argıç da bu destek sayesinde DAKSAR gönüllülerinin denizde yaptıkları eğitimlerin arttığını ve yakıt sorununu düşünmeden amatör denizcilerin yardımına gittiklerini dile getirdi. DDD ve DAKSAR heyeti Selim Şiper ve Deniz Satışları Müdürü Celal Ersan’a birer teşekkür plaketi sunarak ziyareti tamamladı.

Vira Haber