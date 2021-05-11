DEFAV Bağışlarınızı Bekliyor!

İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Sosyal Yardım Vakfı, Yönetim Kurulu Başkanı Müh. A. İlker Meşe imzasıyla paylaştığı yazıda deniz şehitlerinin ailelerine ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere destek olmaya çağırıyor.

Geleneksel denizci birlikteliği ve dayanışmanın güzel örneklerinin verildiği belirtilen yazının tamamı şu şekilde;

''Değerli Dostlarımız;

Süregelen Pandemi ve buna bağlı olarak iş ve özel yaşantılarımızda devam eden kısıntı ve sıkıntılarla başbaşa kldığımız şu günlerde, geleneksel Denizci birlikteliği ve dayanışmanın güzel örneklerini vermeye devam eden camiamızla gurur duymaktayız.

Vakfınız olarak; devam eden desteklerinizle gerek Deniz şehitlerimizin ailelerine, gerek ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz.

Mübarek ramazan bayramına yaklaştığımız bu günlerde zekât ve fitrelerinizi Vakfımıza bağışlayarak yapılan desteklerimize katkı sağlayacağınıza inanıyoruz.

Ramazan Bayramımız şimdiden kutlu ve mutlu olsun.

Saygılarımızla

Müh. A. İlker MEŞE

DEFAV

Yönetim Kurulu Başkanı

Vira Haber