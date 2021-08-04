DEFMED, İMEAK DTO İzmir şubesini ziyaret etti

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED) Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Erbayraktar, Başkan Yardımcıları Bülent İbik, Özgür Alemdağ ve Burak Gültekin, Yönetim Kurulu Üyesi Ulaş Emiroğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ni ziyaret ederek, Başkan Yusuf Öztürk ile bir araya geldi. Ziyarette denizcilik eğitimi alan gençleri iş hayatına doğru şekilde yönlendirecek DEFMED Akademi Projesi ele alındı.

Kendisi de Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunu olan Öztürk, pandemi ile beraber denizcilik ve lojistik sektörünün çok geniş bir periskopa sahip olduğunun anlaşıldığını söyledi. Öztürk, “Herkes deniz taşımacılığının ve diğer lojistik faaliyetlerin ne kadar değerli olduğunu bu kez yaşayarak gördü. Dijitalleşmedeki hızlanma ise taşımacılıkta yeni teknolojileri devreye soktu. Microsoft CEO’su iki yıl içinde devreye gireceğini düşündükleri teknolojinin şimdiden yaygın biçimde kullanır hale geldiğini açıklamıştı. Dijitalleşme, elektronik ticaret bulutunu büyütürken, lojistik sektörünün cazibesini de artırdı. Artık çok daha fazla sayıda genç bu alanda eğitim görmeyi tercih ediyor. Gençlerinokuldan mezun olmadan lojistiğin hangi alanında çalışacağına karar vermesi lazım. Onların zaman kaybetmeden uzmanlaşmalarını, faaliyet gösterecekleri doğru alanı seçip derinleşmelerini sağlamalıyız. DEFMED Akademi Projesi bu anlamda çok değerli” dedi.



DEFMED Başkanı Orçun Erbayraktar, her biri denizcilik ve lojistik sektörünün zirvesinde yer alan üyeleri ile sektöre yönelik projeler üretmeye devam ettiklerini söyledi. Verdikleri destekler için Başkan Öztürk’e teşekkür eden Erbayraktar, “DEFMED Akademi Projemiz ile sektörümüzün başarılı insanlarını denizciliğe adım atan gençler ile dijital ortamda buluşturacağız. Bu platform gençler için bir tür sanal staj rolünü üstlenecek” diye konuştu.

İMEAK DTO İzmir Şubesi ile birlikte gerçekleştirdikleri “Denizin İncileri” Projesi’ni kadın denizcileri kapsayan dayanışma platformuna dönüştüreceklerini belirten Erbayraktar, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi işbirliği ile Mentörlük Projesi’ni uygulayacaklarını, Fakülteye İnovasyon Laboratuvarı kuracaklarını, staj ve burs konusunda çalışacaklarını, mezun arama mobil uygulamasını hayata geçireceklerini söyledi.

Vira Haber