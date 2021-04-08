DEFMED’in 7. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Toplantıda saygı duruşunun ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından divan heyetinin seçimi gerçekleştirildi ve divana tutanakları imza yetkisi verildi. Kurucu Üye Emrah Gezgin Başkanlığında oluşturulan divan heyetinde Hakkı Deniz Başkan Yardımcısı, Kurucu Üye Murat Koçer ise Yazman olarak yer aldı. Tüzük Değişikliği ve Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Delegeleri Seçimi maddelerini içeren ek madde talepleri Divan Heyetine iletildi ve oylanarak gündeme ilave edildi.

DEFMED Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Erbayraktar, ilgili döneme ilişkin yönetim kurulu faaliyetleri ve hesap raporları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Erbayraktar tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından, Denetim Kurulu adına söz alan Erkan Gökerkan, yönetim kurulunun ilgili döneme ait faaliyetlerinin ve finansal raporlarının mevzuata uygun olduğunu ve bir uygunsuzluk bulunmadığını belirten raporların sunumunu gerçekleştirdi. Ardından sırasıyla, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı oylanarak ibrası, gündeme eklenen maddelerin görüşülerek oylanması, asil ve yedeklerden oluşan yeni yönetim kurulu üyelerinin oylanması ve seçimi faaliyetleri gerçekleştirildi. Oylamadan sonra dilek ve temennilerin paylaşıldığı kurul, kapanış ve tutanakların imzalanması ile tamamlandı.

Gerçekleştirilen seçim sonucunda önceki dönem DEFMED yönetim kurulu başkanı Orçun Erbayraktar’ın sunduğu liste DEFMED Yönetim Kurulu olarak oy birliği ile seçildi. Seçimin ardından söz alan Erbayraktar, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini haziruna tanıttı ve Eski Yönetim Kurulu üyelerinden Onur Akdaş, Deniz Kıran, Tolga Karpat ve Burçin Peker’e derneğe olan katkıları için teşekkür ederek plaketlerini takdim etti. Genel Kurulun desteği ve alkışları arasında görevi devralan yeni yönetim kurulu, seçim sonrasında tebrikleri kabul etti.



Yönetim Kurulu Üyeleri

Asil Yedek Orçun Erbayraktar Ulaş Emiroğlu Bülent İbik Ender Mert Eyigün Ahmet Özgür Alemdağ Gülsüm Güneşen Yıldız Burak Gültekin Fadime Ünen Aylin Kurtulan Dinçer Şimşek Mustafa Aslan Mehmet Kutsi Başsarıoğlu Gülgün Dede Dilek Efe Nergis Özispa Ufuk Demircan Mehmet Melih Cen Umut Yalçın İbrahim Evren Alp İbrahim Toktaş Seda Ceylan Şen Gencay Türkmen Kuru

Denetleme Kurulu Denetleme Kurulu Üyeleri

Soner Esmer Kerem Kalpaklı Tolga Karpat Mehmet Atılgan Onur Akdaş Burçin Peker

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