DEFMED’te ‘Yeni Yıla Merhaba’ yemeği

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED) 18. Geleneksel Yeni Yıla Merhaba Yemeğini 7 Aralık 2019 Tarihinde Wyndham Grand İzmir Özdilek Otel’de gerçekleştirdi

Yemek öncesinde düzenlenen kokteyl ile mezunlar ve öğrenciler tanışma ve konuşma fırsatını değerlendirdiler. DEFMED’in geleneksel olarak düzenlediği 18. Yeni yıla merhaba yemeği esnasında DEFMED Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Erbayraktar derneğin yıl içerisindeki etkinliklerine değinen ve yemeğin düzenlenmesinde katkıları olan kişi ve kuruluşlara teşekkür eden bir konuşma yaptı. Erbayraktar, her sene Yeni Yıl Yemeğine ilginin giderek arttığını ve salonlara sığmakta zorluk çektiklerini belirtti.

Bu sene DEFMED olarak 8 Mart’ta Denizin İncileri adlı bir organizasyon düzenlediklerini, 19 Mayıs’ın 100. Yılında 1919 ağaçlık bir DEFMED hatıra ormanı oluşturduklarını, İstanbul’da Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın ve birçok STK’nın katılımıyla güzel bir iftar organizasyonu tertip ettiklerini, yine Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın özel davetiyle mezunların İstanbul’da kahvaltı organizasyonu ile bir araya geldiğini, taşıma işleri organizatörleri yönetmeliğinde mezunlara ODY yönetici belgelerinin eğitim, sınav ve süreye bağlı kalmadan verilmesi konusundaki başvurularının olumlu sonuçlandığını, amatör denizci belgesinin eğitimsiz ve sınavsız alınması konusundaki başvurularından olumlu sonuçlar aldıklarını, DEFMED’in İstanbul Temilciliği’nin açılarak temsilcilerinin Serhan Polat, İbrahim Evren Alp, Beyhan Sağıroğlu, Yüksel Kahraman ve M.Aysu Gurgan olarak belirlendiğini, ve beş ayrı çalışma grubu oluşturularak daha sonuç odaklı çalışmaya başladıklarını belirterek, DeEFMED bayrağını sürekli yukarıya taşıdıklarını hatırlattı.

Ardından Yönetim Kurulu üyelerini sahneye davet eden Erbayraktar, yönetim kurulu üyeleri eliyle sponsorlara teşekkür plaketlerini takdim etti.

Gala yemeği sponsoru DSV firması, kokteyl sponsoru Geodis firması, müzik sponsoru DİYYO 95 Mezunları, Denizcilik Söyleşileri sponsoru Data Gümrükleme firması, yaka kartı sponsoru Smart Hr firması, Wifi sponsoru Atom Lojistik firması, öğrenci sponsoru Arsnova Denizcilik firması teşekkür plaketlerini DEFMED Yönetim Kurulu üyelerinden aldı.

Özellikle yasal mevzuata ilişkin kazanımlarda büyük payı olan 2006 mezunu Sayın Emre Tümer’e de yemekte bir teşekkür plaketi sunuldu. Mezunların birbirleriyle iletişim kurma ve sohbet etme imkanı bulduğu gecede okul anıları yad edildi ve sektörel konular hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Fakülte Dekanı, Liman Başkanı, İMEAK DTO Yöneticileri, GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı, İzdeniz Genel Müdürü, sektördeki STK’ların yöneticileri, akademisyenler ve mezunların katıldığı Gece müzik eşliğinde eğlenceli şekilde devam etti.

Vira Haber