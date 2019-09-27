Deniz aygırının saldırdığı tekne battı

Rus donanmasına ait bir teknenin, Kuzey Kutup Bölgesi'nde yapılan bilimsel keşif seferinde deniz aygırı saldırısına uğradığı ve bu yüzden battığı düşünülüyor.

Rusya Kuzey Filosu'ndan denizciler, Kuzey Kutbu'nun Rusya tarafından kontrol edilen bir parçasında, kutbun 900 km güneyinde yer alan bir takımada olan Franz Josef Toprakları'nda Rusya Coğrafya Topluluğu'yla ortak bir görevde yer alıyordu.

Keşiften bir grup, Cape Heller'da şişme tekneyle karaya çıkmaya çalıştığında, dişi bir deniz aygırının saldırısına uğradı.

Coğrafya Topluluğu tarafından yapılan bir açıklamada "Deniz aygırları muhtemelen yavruları için korkmuştu ve karaya çıkmak için kullanılan plastik tekneye saldırdı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama “Tekne battı, ancak takım liderinin hızlı hareket etmesi sayesinde bir trajedi önlenmiş oldu. Tahliye edilen tüm katılımcılar güvenli bir şekilde kıyıya ulaştı” diye devam etti.

Donanma kendi yaptığı açıklamada, deniz aygırı saldırısını doğruladı ancak teknenin battığına dair herhangi bir bilgi vermedi.

Kuzey Filosu Basın Servisi yaptığı açıklamada "Cape Heller'da karaya çıkma sırasında, bir grup araştırmacı yavrularını koruyan ve keşif seferine ait tekneye saldıran bir dişi deniz aygırından kaçmak zorunda kaldı" dedi.

Açıklamada "Tekneyi hayvanlara zarar vermeksizin uzaklaştırabilen Kuzey Filosu denizcilerinin net ve iyi koordine edilmiş eylemleri sayesinde ciddi bir sıkıntı olmadığı” da belirtildi.

Keşif seferi, bir yüzyılı aşkın bir süre önce bu ıssız, dondurucu takımadaların haritasını çıkarmaya çalışan kutup kaşiflerinin adımlarını takip etmeyi amaçlıyordu.

Vira Haber