Deniz Ayısına 'Trump' Yazdılar

Florida'nın Körfez Kıyısı'ndaki Citrus İlçesindeki Homosassa Nehri'nde sırtına blok harflerle "Trump" kazınmış bir deniz ayısı görüldü.ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi ve Florida Balık ve Vahşi Yaşamı Koruma Komisyonu olay hakkında araştırma başlattıklarını açıkladı.

Öte yandan, ABD Balık ve Yaban Ayısı Servisi yetkilileri deniz ayısının ciddi şekilde yaralanmadığını ifade ederken, kelimenin hayvanın sırtındaki yosunlara yazıldığını söyledi.

KAMUOYU SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Biyolojik Çeşitlilik merkezinin Florida direktörü Jaclyn Lopez yaptığı açıklamada, "Bu deniz ayısının iğrenç, suç eylemine maruz kalması üzücü," dedi. Lopez, "Bu savunmasız, nazik canlıya zarar verenin hemen yakalanması gerektiği açıktır.” diye ekledi.

İHBAR EDENLER 5 BİN DOLAR ÖDÜL

Kar amacı gütmeyen koruma grubu Biyolojik Çeşitlilik Merkezi yaptığı açıklamada, deniz ayısının yasadışı sakatlanmasına yol açan kişileri ihbar edenlere 5.000 dolar para ödülü teklif ettiğini söyledi.

Defenders of Wildlife'ın Florida temsilcisi Elizabeth Fleming ise yaptığı açıklamada, "Bu iğrenç eylem, zalimce ve insanlık dışı kabul edilen sınırların ötesine geçiyor. Yalnızca siyasi bir mesaj olduğunu varsayabildiğim bir şeyi göndermek için birinin savunmasız bir yaratığa zarar vermesinden tiksindim. Bu korkağın bulunmasına, tutuklanmasına ve başarılı bir şekilde yargılanmasına yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Citrus County Chronicle'in haberine göre, Eyalet yasalarını ihlal eden kişiler, 500 dolara kadar para cezası ve 60 güne kadar hapis cezasına çarptırılıyor.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na göre, federal bir mahkumiyet 50.000 dolara kadar para cezası ve bir yıl hapis cezasını kapsıyor.

Kaynak: Karar