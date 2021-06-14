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Deniz Güvenliği Konferansı Düzenlendi

Deniz Güvenliği Konferansı Düzenlendi

Deniz Güvenliği Konferansına 24 farklı ülkeden toplam 132 kişi katıldı.

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Deniz Güvenliği Konferansı-2021, NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (MARSEC COE) Komutanlığı tarafından “Küresel Deniz Güvenliğinde Günümüz Riskleri, Tehditleri ve Deniz İnsansız Araçları” ana teması ile icra edildi.

Konferansa 29’u konuşmacı 103’ü dinleyici olmak üzere 24 farklı ülkeden toplam 132 kişi katıldı.

Vira Haber

 

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