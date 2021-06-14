UTİKAD Genel Kurulu Ertelendi

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD’ın 1 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen aylık Yönetim Kurulu Toplantısı’nda UTİKAD Genel Kurulu’nun 15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararı alındı. UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, “Pandemide vaka sayılarında düşüş yaşansa da üyelerimizin önemli bir bölümü aşılanma süreci tamamlanmadan kalabalık ortamlarda yapılan toplantılara katılmak istemiyor. Bu durumda temsil tam olarak sağlanamayacağı için ve yine sağlık koşulları göz önünde bulundurularak genel kurulumuzu erteleme kararı aldık” diye konuştu.

UTİKAD Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen aylık olağan toplantısında;

Salgın çerçevesinde hasta ve ölüm sayılarının azalmış olmasına rağmen COVID-19 vakalarının halen belirli düzeylerin üzerinde olduğunu,

Haziran ayında genel kurul toplantısının yapılması halinde devam eden yüksek risk faktörü nedeniyle katılımın az olabileceğini,

Yaz aylarında yapılacak aşılama çalışmalarından sonra Genel Kurul toplantısına katılacak üyelerimizin ve toplumun belirli yaş üzerindeki önemli bir çoğunluğunun aşılanmış olacağını değerlendirdi.

UTİKAD, daha önce 7 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanmış olan UTİKAD Genel Kurul Toplantısı’nın pandemi koşullarının ağırlaşması nedeniyle Yönetim Kurulu kararıyla en geç 6 ay içinde yapılmak üzere ertelendiğini, 1 Nisan 2021 tarihinde T.C. İstanbul Valiliği İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne bildirmişti.

Yaz aylarındaki yaygın aşılamayı takiben, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 2021 yılının Eylül ayında normal hayata dönülmesine ilişkin hedefler de göz önüne alınarak, ertelenmiş UTİKAD 38. Seçimli Olağan Genel Kurulu’nun 15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi. Bu karar doğrultusunda mevzuatın öngördüğü tarihlerde UTİKAD üyelerine Genel Kurul Toplantı çağrısı da ayrıca gönderilecek. Belirlenen tarihte pandeminin o günkü şartlarına uygun önlemler altında, yaygın aşılamanın sağladığı daha güvenli bir ortamda genel kurul toplantısının gerçekleştirileceğini belirten UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, “Mevcut Yönetim Kurulu, sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantısından sonra bayrağı yeni seçilecek Yönetim Kurulu’na devredecek ve Dernek çalışmalarının geliştirilerek sürdürülmesinden memnuniyet duyacaktır” sözleriyle tüm üyeleri 15 Eylül 2021 tarihinde yapılacak genel kurul toplantısına katılmaya davet etti.

Bu zaman aralığında görevdeki Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu’nun sektöre ilişkin tüm süreçlerde gerek kamu kurumlarıyla gerekse ilgili paydaşlarla çalışmalarına ara vermeden devam ettiğinin altını çizen Başkan Eldener, “UTİKAD çalışma grupları geniş katılımla toplantı ve çalışmalarını sürdürmekte, sektörel sorunların çözümü için ilgili otoritelerle görüşmelerini yapmaktadır. Aynı zamanda hem yurt dışındaki temsil görevleri hem de eğitim çalışmaları ara vermeden sürdürülmektedir” diye konuştu.

Vira Haber