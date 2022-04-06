Deniz Kuvvetleri AH-1W Super Cobra’ları Teslim Aldı

16 Kasım 2021 tarihli haberimizde, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 10 adet AH-1W Super Cobra Taarruz Helikopteri’nin, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine devrileceğini belirtmiştik. Kuvvet, bütün AH-1W helikopterlerini teslim aldı.

Teslim edilen helikopterlerin kuyruk numaraları ise şu şekilde belirlendi: “TCB 80, TCB 81, TCB 82, TCB 83, TCB 84, TCB 85, TCB 86, TCB 87, TCB 88, TCB 89.”

AH-1W Super Cobra Taarruz Helikopterleri, ABD Deniz Piyadeleri’nin kullanımındaki platformlar olmaları sebebiyle deniz şartlarına uyumlu yapıdalar. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın da bu sebepten ötürü bu helikopterleri tercih ettiği biliniyor.

AH-1W Super Cobra helikopterlerinin, kısa süre içerisinde hizmete alınması planlanan TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi (LHD)’ne konuşlandırılacağı öngörülüyor. Türk Donanması, AH-1W Super Cobra’lar ile envanterine ilk kez taarruz helikopteri katmış oldu.

Azami 190kts sürat yapabilen AH-1W’lar; 120kts ekonomik sürate, 270 deniz mili menzile ve 15.000feet irtifa limitine sahipler. 20 milimetrelik bir burun topuna sahip olan AH-1W’ler, çeşitli tanksavar ve uçaksavar füzeleri ile roketlerle teçhiz edilebiliyorlar.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına binaen 90’lı yıllarda, terörle mücadele amacıyla ABD’den 13 adet AH-1W Super Cobra tedarik edilmişti. Bu helikopterlerden 3 adedi, terörle mücadele operasyonları esnasında kaybedildi.