İzmir Açıklarında 87 Kaçak Göçmen Yakalandı
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 87 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
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Çeşme açıklarında saat 01.00 ve 02.20 sıralarında kaçak göçmen ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 farklı hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 61 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Dikili açıklarında saat 04.00 sıralarında başka bir ihbarı değerlendiren ekipler hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 26 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Etiketler : izmir, göçmen, sahil güvenlik komutanlığı
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