Denizcilik Sektörü Gemi Brokerları Derneği’nin İftar Yemeğinde Buluştu

Gemi Brokerleri Derneği Üyeleri, her yıl geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğinde bir araya geldi. Gemi Brokerları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Dinçel konukları karşıladı.

Düzenlenen iftar yemeğine İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Oral Erdoğan, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyeleri Başaran Bayrak, Uğur Sina Şen, Arif Kenan Türkantos, Timur Taylan Kalkavan, Meclis Katip Üyesi Serhat Barış Türkmen, TURMEPA/Deniz Temiz Derneği Başkanı Şadan Kaptanoğlu, DEFAV Yönetim Kurulu Başkanı İlker Meşe, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bostan, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, Türk P&I Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Teker, GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Müh. Feramuz Aşkın, brokerler ve denizcilik sektörü temsilcileri katıldı.

Denizcilik sektörünün buluştuğu iftar yemeğinde Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Semih Dinçel kısa bir konuşma yaparak, pandemi döneminde yakınlarını kaybedenler için dua yapmaya davet etti.

İftar yemeğine katılan İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da memnuniyetini dile getirerek, pandemi dolayısıyla 2 yıl çok zorlu bir dönemden geçildiğini ancak yavaş yavaş bu olumsuz etkilerin azaldığını ifade etti. Günümüzde gelinen noktada her an her şeyin olabileceğini ve dünyanın öbür ucunda yaşanan bir şeyin 24 saat geçmeden herkese ulaşabildiğine acı bir şekilde tanık olduklarına dikkat çeken Başkan Kıran, “Bende pandemi süresinde vefat eden başta babam olmak üzere diğer herkese Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun” dedi.

Yaşanan pandemi sürecinin dünya ekonomisi ve ticareti açısından ilginç bir yıl olduğuna dikkat çeken Başkan Kıran, “Tüm dünya 2020 yılında çok sert ve keskin bir kapanma yaşadık. Ardından tekrar toparlanma sürecine girdik. Ticari olarak bakıldığında Çin’de değişen alışkanlıklarla bir anda -konteyner başta olmak üzere- bizim işlerimizde açılmalar olmaya başladı. Yüksek navlunlu bir döneme girdik. Pandemi döneminde denizcilik sektörü şanslı bir dönem geçirdi. Çok aranan bir sektör olmuştuk. Büyük bir patlama yaşadık. İhracatımız açısından da güzel bir yıl geçirdik. Her ay üstüne koyarak devam ediyoruz” diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nı da değerlendiren Başkan Kıran, şöyle konuştu: “24 Şubat günü Rusya Başkanı Vladamir Putin’in Ukrayna’ya askeri harekat düzenleme kararı alması hayatımızda yeni bir evre aştı. Bölgede halihazırda bulunan gemilerimiz, oraya gitmek üzere olan gemilerimiz nedeniyle çok ciddi problemlerin olduğu bir dönem geçirdik. İlk başta Rusya’daki gemileri kurtardık. Ukrayna’da bulunan gemilerle ilgili çok uğraştık ancak henüz bir ilerleme kaydedemedik. Dışişleri Bakanlığı sadece ayrılmak isteyen personelimizi Türkiye’ye getirdi. Orada halen 22 tane gemimiz var, bu bizim için büyük bir sorun. Ancak size şunu temin edebilirim. Cumhurbaşkanı’mızdan başlayıp ilgili tüm bakanlıklarımız konuyu çok yakından takip ediyor. Çalışmalar sürüyor. Elimizden geleni yapıyoruz.”

Başkan Kıran, halen devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı’nın kısa sürede bitmeyeceğini, Karadeniz bölgesinin eski haline dönmesinin zaman alacağını söyledi.

Konuşmasını İMEAK Deniz Ticaret Odası yönetiminde 4 seneyi bitirdiklerini hatırlatarak sonlandıran Başkan Kıran, 7/24 çalıştıklarını ve her anlamda ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Vira Haber