Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan tatbikat

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı birlik ve gemilerin Harbe Hazırlık durumlarını en üst seviyede tutmak amacıyla 15 ocakta Karadeniz, Ege, Orta ve Doğu Akdeniz’de 80’in üzerinde harp gemisi, deniz hava vasıtaları ve insansız hava araçlarının katılımı ile Taktik Tatbikatlar gerçekleştirildi.

Taktik Tatbikatlar kapsamında temel deniz harp nevilerine yönelik eğitimler, insansız su üstü ve hava hedeflerine fiili silah atışları, Deniz Özel Kuvvet Harekâtı ile mayın harbine yönelik eğitimler verildi.

Taktik Tatbikatlara Orta Akdeniz’de NATO Deniz Muhafızı Harekâtına destek sağlayarak Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında seyir halinde olan Türk Deniz Görev Grubu da katıldı.

Vira Haber