Aç olan balinanın midesinden plastik çıktı

İngiltere sahillerine 20 yıl sonra ilk kez vuran katil balinanın midesinde büyük plastik parçaları çıktı. Doğu sahillerindeki bir tuz bataklığında bulunan 5 metrelik genç katil balinayı inceleyen uzmanlar midedeki plastiğin muhtemelen hayvanın ölüm sebebi olmadığını düşünüyor. Ancak aç olduğu anlaşılan balinanın haftalar önce öldüğü belirtildi.

Kıyıya vuran memeli deniz hayvanlarını incelemekle görevli uzman kuruluş (CSIP) İngiltere ve Galler sahillerine 1990 yılından bu yana yalnızca 4 katil balinanın vurduğunu hatırlattı. Haftalarca önce ölmüş olduğu anlaşılan ve bu yüzden bedeni bozulmaya uğrayan katil balinanın iç organlarından incelenmek üzere örnekler alındı. Uzmanlar, koruma projeleri açısından katil balinanın öncelikli tür olduğunu çünkü en büyük deniz yırtıcılarından biri olarak çok yüksek miktarda kimyasal maddeye maruz kaldıklarını söylüyorlar. Sahillerde gözlemlerini 1990 yılından bu yana sürdüren uzmanlar İngiltere sularında görülen katil balina sayısında son yıllarda ani düşüş olduğuna da dikkat çekiyorlar.

Londra Zoologlar Derneği ile Aarhus Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalarda Birleşik Krallık sularının dünyanın en kirli denizleri arasında bulunduğu ve büyük bir katil balina felaketi yaşanabileceği ortaya çıkmıştı.

Vira Haber