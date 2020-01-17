Su altı fotoğraflarıyla İzmir

Bir ay boyunca ziyarete açık kalacak serginin açılış törenine İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, İzmir Liman Başkanı Erdoğan Bayram, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Bozoğlu, İZDENİZ Genel Müdürü İlyas Murtezaoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İZSU Genel Müdürü Raif Canbek, TAV İzmir Müdürü Erkan Balcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ve fotoğraf sanatçıları katıldı.

İzmir dalış turizminde cazibe merkezi

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir'deki tüm kurumların işbirliği ile Ege kıyılarının dalış turizmi için önemli bir merkez haline gelmeye başladığını söyledi. Öztürk, "İzmir'in doğal resifler ve tarihi batıklardan oluşan deniz altı zenginliği, son yıllarda hayata geçirilen yapay resif projeleriyle beraber daha da arttı. Dikili, Karaburun, Foça, Çeşme, Seferihisar, Menderes, Kuşadası kıyıları, dünyanın dört bir yanındaki dalış tutkunları için cazibe merkezine dönüşüyor. Kızıldeniz, Uzakdoğu, Antalya-Kaş gibi dünyaca bilinen dalış merkezlerinin arasına girmek için daha fazla tanıtım yapmalıyız. Böylece milyarlarca dolarlık bu turizm dalından daha fazla pay alabiliriz. Sualtı fotoğrafçısı Murat Kaptan'ın her yıl milyonlarca yolcunun seyahat ettiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda açtığı sergi ile İzmir'in dalış turizmindeki potansiyeli gözler önüne serilecek. Sergiye destek veren tüm kuruluşlara ve fotoğraf sanatçısı Murat Kaptan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Amacımız farkındalık yaratmak

Fotoğraf sanatçısı Murat Kaptan ise, serginin amacının çocukların doğaya ve denizlere olan farkındalığını artırmak ve çevre bilinci olan bireyler kazandırmak olduğunu ifade etti. Kaptan, "Bölgemiz için önemli olan dalış noktalarının tanıtımını yapıp dalış turizmini güçlendirmek, serginin diğer amacı. İzmir Körfezi'nin temizlenmeye başladığını gösteren fotoğraflar ise yaşayan körfez hedefine ulaştığımızı ortaya koyuyor" diye konuştu.

Vira Haber