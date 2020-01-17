Rus Donanması Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait "601" borda numaralı mayın tarama gemisi "Antonov" ile "SB-565" borda numaralı "Prof. Nikolay Muru" isimli kurtarma ve yedekleme römorkörü, saat 09.10 sularında Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği askeri gemiler, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Vira Haber