Deniz piyadelerinin koruyucusu ZAHA görücüye çıkıyor

Türk savunma sanayisinin lider kara aracı üreticilerinden FNSS, Cakarta'da 7-10 Kasım'da düzenlenecek fuarda, sınıflarında yeni standartları tanımlayacak 2 özel aracını ön plana çıkaracak.

FNSS, seri üretime hazır orta ağırlık sınıfı tank Kaplan MT'yi ve ZAHA konseptini ilk kez fuarda sergileyecek.

Kaplan MT, tankı, bugünün asimetrik harp şartlarına uyarlarken, ZAHA zırhlı amfibi hücum araçlarına 21. yüzyıl teknolojisini getirecek.

Seri üretime hazır hale gelen Kaplan MT, FNSS ve PT Pindad tarafından ortak bir çalışma kapsamında geliştirildi. Türkiye ve Endonezya arasında imzalanan Savunma Sanayisi İş Birliği Anlaşması çerçevesinde geliştirilen aracın kalifikasyon testleri temmuz ayında başladı. Kaplan MT, ortaya konulan gereksinimleri karşıladığını ve hizmete hazır olduğunu ağustos başında tamamlanan testlerde gösterdi.

Tank, kalifikasyon testleri kapsamında, tam ölçekli mayın prototipiyle mayın testinden başarıyla geçti, dayanıklılık testlerinde Java Adası'nda farklı arazi ve iklim koşullarında yaklaşık 2 bin kilometrelik rota izledi, atış testlerinde hareket halindeyken yine hareketli hedefleri tam isabetle vurarak etkinliğini gösterdi.

Hem denizde hem karada üstün performans

Deniz piyadelerinin koruyucusu ZAHA ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için geçen yıl imzalan sözleşme uyarınca FNSS tarafından geliştiriliyor.

ZAHA'lar, amfibi harekatta hem birliklerin kıyıya güvenli şekilde çıkarılmasını sağlıyor hem de karaya çıktıktan sonra zırhlı personel taşıyıcı olarak görev yapıyor.

Bu araçlar, harekatın amfibi hücum safhasında havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve yüksek süratle gemi-kıyı intikalini yaparak, birliklerin koruma altında, en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor. ZAHA, karada ise diğer zırhlı araçlarla yan yana görev icra edebiliyor.

Söz konusu araçların, görev tanımları gereği, çift doğalı araçlar olarak, hem denizde hem de karada üstün performans göstermeleri gerekiyor. Dünyada çok az sayıda ülke, bu tür araçları envanterinde bulunduruyor. NATO ve müttefiklerinde ise bu sınıftaki araçları üreten FNSS dışında tek firma bulunuyor.

ZAHA'nın, benzerlerine göre, araç içinde taşınacak personel sayısı, balistik ve mayın koruma seviyesi, karada ve suda sağlanacak performans kriterleri konularında üstün olması hedefleniyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından tedarik faaliyetleri yürütülen ZAHA Projesi kapsamında, FNSS, 23 personel taşıyıcı, 2 komuta kontrol aracı ve 2 kurtarma aracı olmak üzere toplam 27 araç teslim edecek.

Fuarda 1/10 ölçekli maketle tanıtılacak ZAHA'nın prototipi ise ilk kez gelecek yıl İstanbul'da düzenlenecek 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2019) kamuoyunun önüne çıkacak.

"Kaplan MT ile hedefimize ulaştık"

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Kaplan MT'nin, bugünün asimetrik harp şartlarında çok etkili bir çözüm olacağını söyledi.

Kolay ve hızlı konuşlanma, yüksek hareket kabiliyeti, düşük görünürlük, yüksek ateş gücü ve maliyet etkinlik gereksinimlerinin Kaplan MT tarafından karşılandığını belirten Kurt, düşük ağırlık ve siluetin de balistik ve mayın korumasını üst seviyeye çıkardığını bildirdi.

Kurt, şöyle konuştu: "Kaplan MT'nin sınıfının en üstün balistik ve mayın korumasına sahip platformu olmasını hedefledik ve tamamladığımız zorlu testlerin ardından bu hedefimize ulaştığımızı göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kaplan MT'nin, muharebe sahasına önemli yenilikler getireceğini önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz. FNSS olarak, ortağımız PT Pindad ile birlikte, dost ve müttefik ülke Endonezya'nın bu kritik ihtiyacını en üstün çözümle karşılamak bizlere gurur veriyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Endonezyalı dostlarımız FNSS'yi bir Endonezya şirketi gibi görebilirler."

"ZAHA ortaya çıkana kadar böyle bir araç yok"

ZAHA'nın çok özel bir araç olduğunu vurgulayan Kurt, şunları kaydetti: "ZAHA, hem hızlı hareket etme gerekliliğini sağlamak hem de denizde tehditlere açık kalınan süreyi kısaltmak için deniz piyadelerini en kısa zamanda kıyıya ulaştırmalı, kıyıda ise hem bir zırhlı muharebe aracı gibi etkin şekilde görev yapmalı hem de üstün balistik ve mayın koruması sağlamalı. Kısacası, ZAHA ortaya çıkana kadar böyle bir araç yok. ZAHA'yı, son 50 yılın en önemli amfibi harekatlarından birini başarıyla gerçekleştirmiş Türk Deniz Kuvvetlerinin zorlu gereksinimlerini karşılamak için geliştiriyoruz. Endonezya gibi ada devletleri başta olmak üzere, amfibi harekat gereksinimleri üst düzeyde olan dost ve müttefik ülkelerin de ZAHA'nın üstün özelliklerini talep edeceğini biliyoruz ve onlarla çalışmak için sabırsızlanıyoruz."

Vira Haber