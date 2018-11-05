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Sarraf’a ‘kaçak yalı’ için yakalama kararı

Sarraf’a ‘kaçak yalı’ için yakalama kararı

Beykoz Kanlıca'da satın aldığı tarihi yalılarda kanuna aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla yargılanan Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Rıza Sarraf hakkında, Beykoz Kanlıca'da satın aldığı  tarihi yalılarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat  yaptırdığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada  yakalama kararı çıkarıldı.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Rıza Sarraf ve  avukatı katılmadı.

Mahkeme hakimi, sanık Rıza Sarraf'ın istinabe yoluyla ifadesinin  alınabilmesi için daha önceden tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazıldığını  hatırlattı.

Sanık Sarraf'ın celse arasında tahliye olduğuna dair basında haberler  çıktığının anlaşıldığını belirten mahkeme hakimi, zaman ve emek kaybının önüne  geçilmesi için sanık Sarraf'ın halen tutuklu olup olmadığının Adalet Bakanlığı,  Dışişleri Bakanlığı ve New York Başkonsolosluğu'na sorulmasına karar verdi.

Mahkeme hakimi, sanık Sarraf'ın Türkiye'ye giriş yapma ihtimaline  karşı ek savunmasının tespiti için de hakkında yakalama kararı çıkarılmasına  hükmetti.

Duruşma ertelendi.

Ebru Gündeş'in dosyası ayrılmıştı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Rıza Sarraf  ile eşi Ebru Gündeş Sarraf'ın Beykoz Kanlıca Mahallesi 23 pafta 116 ada 4-5  parselde bulunan yalılarında, yapıya geçiş için bina boyunca asansör yapıldığı,  ayrıca bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit  edildiği belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Rıza Sarraf, eşi Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat  işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir'in "2863 Sayılı Kültür ve  Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçundan altışar aydan üçer yıla  kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Rıza Sarraf'ın uzun süredir  ABD'de tutuklu bulunduğu ve savunmasının ancak uluslararası istinabe yoluyla  alınabileceğini, bu sürecin savunması alınan sanıkların adil yargılanma hakkını  ihlal edeceği gerekçesiyle sanıklar Ebru Gündeş Sarraf ve Hakkı Süha Gökdemir  yönünden davanın ayrılarak, yeni esasa kaydedilmesine karar vermişti.

Vira Haber

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