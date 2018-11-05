Prof. Dr. Odabaşı anısına kolokyum düzenleniyor

2009 yılında 9 Kasım’da aramızdan ayrılan Türkiye’nin yetiştirdiği değerli bilim insanı Prof. Dr. Yücel Odabaşı anılıyor. Ölümünün üzerinden tam 9 sene geçen ve denizcilik sektöründe yaptığı çalışmalar ve atılımlarla adı hiçbir zaman unutulmayacaklar listesinde yer alan merhum Odabaşı’nın anısına iki yılda bir düzenlenen kolokyumların 3.cüsü bu yıl 15-16 Kasım 2018 tarihlerinde İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Fakülte Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Merhum Prof. Dr. Yücel Odabaşı anısına bu yıl 3. kez düzenlenecek kolokyumun teması “Pervane Kavitasyonu ve Etkileri Konusunda Gelişmeler: Deneysel ve Hesaplamalı Tahmin Yöntemleri” olup (Progress in Propeller Cavitation and its Consequences: Experimental and Computational Methods for Predictions) programda yurtdışından davet edilen konusunun uzmanı üç bilim insanı, Prof.Moustafa Abdel-Maksoud (Hamburg Teknoloji Üniversitesi, Almanya), Prof. Paul Brandner (Tasmanya Üniversitesi, Avustralya) ve Prof. Yin Lu Young (Michigan Üniversitesi, ABD)davetli konuşmacı olarak yer alacak.

Davetli konuşmaların yanı sıra 5 yurtiçi 12 yurtdışı olmak üzere toplam 17 bildiri sunulacak. Konu ile ilgili uzman bilim insanlarıyla ülkemizdeki araştırmacıların bir araya gelmesini ve bilgi paylaşımını amaçlayan bu etkinlik denizcilik endüstrisinden 9 kurum/şirket tarafından destekleniyor.

Bu arada kolokyum sırasında yakın bir zamanda tamamlanarak hizmete girecek olan İstanbul Teknik Üniversitesi Kavitasyon Tüneli (İTÜ-CAT) hakkında da bir tanıtım sunumu yapılacak.

Prof. Dr. Yücel Odabaşı Kimdir?

Yücel Odabaşı, Kuleli Askeri Lisesinde okuduktan sonra 1967 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden iyi derece ile mezun oldu. Aynı yıl Gemi İnşaatı 1. Kürsüsü’ne asistan olarak giren Odabaşı, "Gemi pervanelerinde kullanılan profillerin kat halindeki sıfır kaldırma açısının tayini" konulu çalışmasıyla doktora unvanını aldı.

İskoçya'nın Strathclyde Üniversitesi’ne misafir öğretim üyesi olarak giden Yücel Odabaşı, Delft Teknik Üniversitesinde "Research Fellow" olarak gemi hareketlerinde "Nonlineerlik" üzerinde araştırmalar yaptı. "Senior Research" unvanı alan Odabaşı, burada "gemilerin enine stabiletisi" üzerine çalışma yapan grubun liderliğini yürüttü. İzin süresinin sona ermesi üzerine 1974 yılından İTÜ Gemi İnşaatı Fakültesi’ndeki görevine geri dönen ve daha sonra bu görevinden istifa ederek, Strathclyde Üniversitesi’ndeki araştırma görevine devam eden Odabaşı, 1975 yılında "British Sheap Research Asociation’da Hidrodinamik Şefi olarak görev aldı.

Prof Dr. Odabaşı, Türkiye'de gemi klaslama ve sertifikalaması olan, bunun yanı sıra başka alanlardaki standartlarda da sertifikalama yapan Türk Loydu Vakfı’nın da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

Yücel Odabaşı, Türk Loydu Vakfı Başkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi olarak Türk Denizcilik sektörüne hizmet etmeye devam etti. Kendisi Britanya ve ABD’de de önemli görevlerde bulunmuştu, ancak bu görevler askeri gizlilik kapsamına girdiğinden belirtilememiştir.

Etkinlik Adı:

A.Yücel ODABAŞI Colloquium Series, 3rd International Meeting,

Progress in Propeller Cavitation and its Consequences: Experimental and Computational Methods for Predictions

Tarih:

15-16 Kasım 2018 (Perşembe-Cuma)

Yer:

İstanbul Teknik Üniversitesi,

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Fakülte Konferans Salonu

Maslak 34469, Sarıyer, İstanbul

Vira Haber