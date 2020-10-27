Deniz Polisi Botlarla Kovid-19 Tedbirlerine Yönelik Denetim Yaptı
İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.
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Ekipler botlarla Haliç ve Karaköy'deki gezi teknelerinde, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.
Ayrıca sahile yaklaşan polis botlarından, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda anonslar yapıldı.
Anonslarda, havaların soğumasıyla birlikte salgının yayılmasının hız kazandığı hatırlatılarak, tedbirlerin önemi vurgulandı.
Vira Haber
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Etiketler : istanbul, deniz polisi, covid-19
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