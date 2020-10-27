Deniz Polisi Botlarla Kovid-19 Tedbirlerine Yönelik Denetim Yaptı

Ekipler botlarla Haliç ve Karaköy'deki gezi teknelerinde, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.



Ayrıca sahile yaklaşan polis botlarından, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda anonslar yapıldı.



Anonslarda, havaların soğumasıyla birlikte salgının yayılmasının hız kazandığı hatırlatılarak, tedbirlerin önemi vurgulandı.

Vira Haber