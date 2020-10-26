Marmaris Uluslararası Yelken Yarışı Başladı

Marmaris Uluslararasi Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'nın 31'incisi 24 Ekim de kayıt işlemleri ile başladı. 24-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan yarışın ilk rekabeti başladı.

Türkiye, Amerika, Bulgaristan, Hollanda, Romanya ,Rusya, Letonya, İngiltere ve Danimarkalı 9 ülkeden 850 kişiden oluşan yelkencilerin yarıştığı turnuvaya 102 tekne katıldı. İlk gün 2 yarış ile yapılan yarışlar rüzgarın uygun hıza erişmesinin ardından Marmaris körfezinde başladı.

Irc 5 grup, Irc Charter 4 grup olmak üzere 9 sınıfın yarıştığı yarışlarda ilk gün iki yarış, diğer günler bir yarış ve son gün tek yarış ile toplu start alınması planlanıyor.

Marmaris körfezinde yelkenlilerin yarışı renkli görüntülere yer verdi.

Vira Haber