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Doğu Akdeniz'de "Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri" İcra Edildi

Doğu Akdeniz'de "Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri" İcra Edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetlerine ait hücumbot ile Kara Kuvvetlerine ait taarruz helikopteriyle "Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri"nin icra edildiğini bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait hücumbot ve Kara Kuvvetlerimize ait taarruz helikopteri ile Doğu Akdeniz'de 'Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri' icra edildi. Eğitimler başarıyla tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda eğitimlerle ilgili fotoğraflar da yer aldı.

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Vira Haber

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