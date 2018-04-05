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Deniz polisine köpek balığı engeli

Deniz polisine köpek balığı engeli

Güney Avustralya’da alkol ve uyuşturucu testi yapan polis botuna yaklaşan dev köpek balığı operasyonu bir süre engelledi.

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Güney Avustralya eyaletindeki teknelerde uyuşturucu  ve alkol testi yapan ve içinde iki polisin bulunduğu sahil güvenlik botunu takibe  alan 4,5 metrelik büyük beyaz köpek balığı operasyonun bir süre durmasına neden  oldu.

Güney Avustralya Polisinin sosyal medya hesabından, Adelaide kentinin  batısındaki Tapley Shoal'da 30’dan fazla tekneye yapılan uyuşturucu ve alkol  denetimleri sırasında operasyonun durmasına neden olan dev köpek balığının  görüntülerini paylaşıldı.

 Bölgedeki teknelerde bulunanlara nefesle alkol ve uyuşturucu testinin  yanı sıra kayıt, lisans ve güvenlik ekipmanları kontrolü esnasında iki polisin  bulunduğu botu yakın takibe aldığı görülen 4,5 metrelik büyük beyaz köpek  balığının yaklaşık 10 dakika polisleri takip ederek operasyonun durmasına neden  olduğu belirtildi.

Paylaşımda esprili bir dil kullanan polisler, yaşananlarla ilgili  ‘‘Nuh, nefes testine hevesli değildi ve Su Operasyonları Birimi polisleri bu  lütuftan memnundu.’’ ifadesini kullandı.

Güney Avustralya Polisinin paylaştığı takip görüntülerini kısa sürede  150 binden fazla kişi izledi.

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Vira Haber

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