Deniz polisine köpek balığı engeli

Güney Avustralya eyaletindeki teknelerde uyuşturucu ve alkol testi yapan ve içinde iki polisin bulunduğu sahil güvenlik botunu takibe alan 4,5 metrelik büyük beyaz köpek balığı operasyonun bir süre durmasına neden oldu.

Güney Avustralya Polisinin sosyal medya hesabından, Adelaide kentinin batısındaki Tapley Shoal'da 30’dan fazla tekneye yapılan uyuşturucu ve alkol denetimleri sırasında operasyonun durmasına neden olan dev köpek balığının görüntülerini paylaşıldı.

Bölgedeki teknelerde bulunanlara nefesle alkol ve uyuşturucu testinin yanı sıra kayıt, lisans ve güvenlik ekipmanları kontrolü esnasında iki polisin bulunduğu botu yakın takibe aldığı görülen 4,5 metrelik büyük beyaz köpek balığının yaklaşık 10 dakika polisleri takip ederek operasyonun durmasına neden olduğu belirtildi.

Paylaşımda esprili bir dil kullanan polisler, yaşananlarla ilgili ‘‘Nuh, nefes testine hevesli değildi ve Su Operasyonları Birimi polisleri bu lütuftan memnundu.’’ ifadesini kullandı.

Güney Avustralya Polisinin paylaştığı takip görüntülerini kısa sürede 150 binden fazla kişi izledi.

Vira Haber